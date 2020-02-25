МВД России начнёт искать преступников через камеры по татуировкам и походке 🔊 Воспроизвести



Через соответствующую систему будут сканироваться также отпечатки пальцев и ДНК разыскиваемых, сообщает



МВД России разрабатывает систему поиска преступников с помощью видеокамер, способных распознавать не только лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки. Об этом рассказал гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в работе над проектом, Данила Николаев.



По его словам, Федеральную информационную систему биометрических учётов (ФИСБУ) планируется внедрить до конца 2021 года. Предполагается, что её будут задействовать в поиске преступников. Так, слюну, волосы и отпечатки пальцев с места преступления будут загружать в ФИСБУ для поиска совпадений.



— Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам, — объяснил Николаев в беседе с РБК. Через соответствующую систему будут сканироваться также отпечатки пальцев и ДНК разыскиваемых, сообщает ЛАЙФ МВД России разрабатывает систему поиска преступников с помощью видеокамер, способных распознавать не только лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки. Об этом рассказал гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в работе над проектом, Данила Николаев.По его словам, Федеральную информационную систему биометрических учётов (ФИСБУ) планируется внедрить до конца 2021 года. Предполагается, что её будут задействовать в поиске преступников. Так, слюну, волосы и отпечатки пальцев с места преступления будут загружать в ФИСБУ для поиска совпадений.— Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам, — объяснил Николаев в беседе с РБК. life.ru Категории: общество, чп и криминал, технологии, в России Ключевые слова: поиск, преступники, наблюдение, камеры, должники География: Россия — статья прочитана 156 раз Комментарии