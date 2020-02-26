Цена на золото обновила максимум 🔊 Воспроизвести



Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов, сообщает



В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.



Мартовские контракты на серебро подорожали на 1,7% - до $18,84 за унцию.



19 февраля стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года. Отмечалось, что драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику. Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.Мартовские контракты на серебро подорожали на 1,7% - до $18,84 за унцию.19 февраля стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года. Отмечалось, что драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику. ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: золото, цена, биржа — статья прочитана 158 раз Комментарии