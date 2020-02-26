|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Цена на золото обновила максимум
Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.
В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.
Мартовские контракты на серебро подорожали на 1,7% - до $18,84 за унцию.
19 февраля стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года. Отмечалось, что драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику.
ТАСС
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|