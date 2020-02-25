По примеру Литвы площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова 🔊 Воспроизвести @Посольство России в Чехии Facebook



Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает



Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.



Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.



Об инициативе переименовать площадь сообщил в начале февраля мэр города Зденек Гржиб.



Ранее в честь Немцова переименовали площади перед посольствами в Вашингтоне и Вильнюсе. Кроме того, сквер его имени появился возле здания российской дипмиссии в Киеве. Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает RT со ссылкой на Lidove noviny.Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.Об инициативе переименовать площадь сообщил в начале февраля мэр города Зденек Гржиб.Ранее в честь Немцова переименовали площади перед посольствами в Вашингтоне и Вильнюсе. Кроме того, сквер его имени появился возле здания российской дипмиссии в Киеве. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: площадь, посольство, Чехия, Немцов — статья прочитана 249 раз Комментарии