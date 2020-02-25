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По примеру Литвы площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова

@Посольство России в Чехии Facebook


Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает RT со ссылкой на Lidove noviny.

Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.

Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.

Об инициативе переименовать площадь сообщил в начале февраля мэр города Зденек Гржиб.

Ранее в честь Немцова переименовали площади перед посольствами в Вашингтоне и Вильнюсе. Кроме того, сквер его имени появился возле здания российской дипмиссии в Киеве.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: площадь, посольство, Чехия, Немцов
статья прочитана 249 раз
добавлена сегодня, 25 февраля, 08:00

Комментарии

обыватель
25 февраля, 09:03
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А еще сколько есть фамилий Березовский ,Гусинский и т.д.
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