Кубинские активисты призывают блокировать соглашение ЕС 🔊 Воспроизвести



Находящиеся в Вильнюсе кубинские активисты, напоминая о поддержке Исландии в борьбе Литвы за независимость, просят проявить солидарность с жителями Кубы и блокировать подписанное кубинским режимом соглашение с Евросоюзом.



"Мы просим литовских депутатов проголосовать против соглашения с кубинской диктатурой, поскольку это соглашение с коммунистической диктатурой, а не с жителями Кубы. Этот договор обходит жителей Кубы, гражданское общество, борющееся за выживание", – заявила на пресс-конференции в сейме в понедельник кубинский правозащитник Роза-Мария Пая.



Общественный деятель, борющаяся за демократизацию Кубы, отметила, что ратифицировав соглашение о сотрудничестве с коммунистическим режимом, Евросоюз "предаст демократические ценности". Находящиеся в Вильнюсе кубинские активисты, напоминая о поддержке Исландии в борьбе Литвы за независимость, просят проявить солидарность с жителями Кубы и блокировать подписанное кубинским режимом соглашение с Евросоюзом."Мы просим литовских депутатов проголосовать против соглашения с кубинской диктатурой, поскольку это соглашение с коммунистической диктатурой, а не с жителями Кубы. Этот договор обходит жителей Кубы, гражданское общество, борющееся за выживание", – заявила на пресс-конференции в сейме в понедельник кубинский правозащитник Роза-Мария Пая.Общественный деятель, борющаяся за демократизацию Кубы, отметила, что ратифицировав соглашение о сотрудничестве с коммунистическим режимом, Евросоюз "предаст демократические ценности". "Кубинский режим предлагает привилегии небольшому количеству европейских инвесторов, которые готовы променять ценности на грязные деньги. Но это ведь это не Европе нужна благосклонность коррумпированного режима, это кубинской диктатуре нужны деньги и международное признание в случае соглашения с ЕС", – сказала она.



"Мы просим жителей Литвы, которые знакомы с лишениями коммунистического режима и понимают важность солидарности, занять сторону жителей Кубы", – добавила она.



Директор Фонда прав человека на Кубе Хуго Ача попросил Литву предоставить Кубе такой же шанс, который 30 лет назад предоставила Литве Исландия, признавшая независимость страны.



"Литва сейчас находится на распутье, у вас есть возможность предоставить нам такую же возможность, какую 30 лет назад предоставила вам Исландия, вы можете предоставить Кубе возможность свободы", – сказал он.



Соглашение о сотрудничестве и политическом диалоге ЕС и стран-членов блока было принято в Брюсселе в 2016 году. Это первое соглашение между ЕС и Кубой.



Литва является последним государством в ЕС, не ратифицировавшим его. Международные договора ратифицирует парламент Литвы.



На фоне протестов оппозиции в литовском парламенте пробивает себе путь ратификация соглашения между Евросоюзом (ЕС) и Кубой о сотрудничестве.



В феврале Комитет по иностранным делам (КИД) сейма большинством голосов правящих одобрил ратификацию договора, консерваторы в качестве протеста покинули зал заседания во время голосования.



Голосование в парламенте намечено во время предстоящей весенней парламентской сессии.



Ранее министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявлял, что Литве, оказавшаяся последней из стран ЕС, не ратифицировавших этого соглашения, не является его энтузиастом, однако не должна блокировать документ в одиночку.



На заседании КИД Л. Линкявичюс отметил, что диалог ЕС с Гаваной следует укрепить, чтобы ослабить влияние России и Китая в этом регионе.



Л. Линкявичюс также отметил, что страны, активно поднимающие вопросы прав человека, усматривают преимущества в сотрудничестве с Кубой, поскольку диалог станет возможностью внести в повестку работы права политзаключенных.



Оппозиционные консерваторы утверждают, что ратифицировав документ, Литва окажет услугу коммунистическому режиму на Кубе, а также призывают использовать остановку процесса как рычаг с целью получения поддержки ЕС в вопросе Белорусской АЭС. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: соглашение, ЕС, Куба, активисты, блокирование — статья прочитана 147 раз Комментарии