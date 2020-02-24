В связи с распространением коронавируса в Италии Литва прибегает к дополнительным мерам 🔊 Воспроизвести



В связи со вспышкой коронавируса на севере Италии Литва принимает меры по ускорению проверки пассажиров, прибывающих из этой страны, в аэропортах начнут использовать термовизоры.



"Один из основных вопросов – усиление превенции в аэропортах (...). Мы решили более оперативно контролировать ситуацию. Испробовали ряд термовизоров, один из них подходит для измерения температуры человека, является мобильным. Было принято решение, что его незамедлительно начнут использовать в качестве вспомогательной меры", – заявил в понедельник глава Комиссии по экстремальным ситуациям министерства, вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.



По его словам, в понедельник соберется на заседание и Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям, которая определит рекомендации по поводу предстоящего в Каунасе баскетбольного матча между каунасским Zalgiris и миланским AX Armani Exchange Olimpia. В связи со вспышкой коронавируса на севере Италии Литва принимает меры по ускорению проверки пассажиров, прибывающих из этой страны, в аэропортах начнут использовать термовизоры."Один из основных вопросов – усиление превенции в аэропортах (...). Мы решили более оперативно контролировать ситуацию. Испробовали ряд термовизоров, один из них подходит для измерения температуры человека, является мобильным. Было принято решение, что его незамедлительно начнут использовать в качестве вспомогательной меры", – заявил в понедельник глава Комиссии по экстремальным ситуациям министерства, вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.По его словам, в понедельник соберется на заседание и Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям, которая определит рекомендации по поводу предстоящего в Каунасе баскетбольного матча между каунасским Zalgiris и миланским AX Armani Exchange Olimpia. Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что решением комиссии Северная Италия официально внесены в список регионов, пассажиры из которых проверяются более интенсивно, у них берутся контактные данные, чтобы с их близкими можно было связаться в ближайшие две недели инкубационного периода. До сих пор эти меры применялись лишь в отношении прибывающих из Китая.



"Мы получим их контакты и будем активно сотрудничать со всеми", – сказала она.



Министерство здравоохранения сообщило, что все прибывающие из итальянских регионов Венето, Ломбардии, Пьемонта и Эмилии-Романии будут активно проверяться еще в самолете – будет изменяться их температура тела, проверяться самочувствие.



Пока МИД не ужесточал рекомендации для путешествующих в Италию и намерен обновить эту информацию в понедельник, после заседания правительственной комиссии.



"Люди, которые путешествуют, должны очень серьезно задуматься по своих поездках, действительно ли такая поездка необходима, и можно ли ее отложить на более поздний период", – сказал А. Шешельгис.



По данным Всемирной организации здравоохранения, к воскресенью в мире было зарегистрировано 78 тыс. 811 зараженных новым типом коронавируса, скончались 2462.



Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.



Сообщается, что в Италии подтверждено 219 зараженных, из которых пять скончались. Десять небольших городков к югу от Милана закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры.



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Министерство иностранных дел Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности, не советует посещать 12 муниципалитетов на севере Италии.



В обновленной консульской информации в понедельник отмечается, что рекомендуется не посещать некоторые находящиеся в Ломбардии городки к югу от Милана и ряд муниципалитетов в провинции Венето.



В Ломбардии не рекомендуется посещать Кодоньо, Кастильоне д'Адду, Касальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалью, Бертонико, Терранова дей Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорано. В регионе Венето – Во’ Эуганео, Миру. Эти муниципалитеты находятся на карантине, въезд и выезд из них временно запрещен.



В этих двух регионах вспышек коронавируса остановлены все публичные мероприятия, не действуют музеи и школы.



МИД сообщает, что в данный момент движение в Шенгенском пространстве не ограничено, однако находящимся в Италии рекомендуют следить за ситуацией.



Рекомендуется часть мыть руки, избегать прикосновений руками газ, носа, рта, а также поддерживать расстояние минимум в метр от других лиц, особенно с признаками инфекции дыхательных путей.



При кашле и чихе рекомендуется прикрывать рот и нос салфеткой, а не рукой.



При плохом самочувствии рекомендуется оставаться дома, за исключением необходимости медицинской помощи, также рекомендуется избегать контактов с окружающими, если ухудшается самочувствие.



Кроме того, при болезни рекомендуется отказаться от поездки.



В Италии в понедельник зарегистрировано 219 случаев заражения, из них пять смертельных исходов. В Ломбардии – 167 случаев заражения, в Венето 26.



Сейчас вспышка коронавируса в Италии крупнейшая в Европе. BNS Категории: в Европе, чп и криминал Ключевые слова: Китай, вирус, Италия, пандемия География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии