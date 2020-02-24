Совсем недетские сражения 🔊 Воспроизвести







В Каунасе с 18 по 23 февраля проходил детско-юношеский чемпионат Литвы по шахматам. В нём участвовали спортсмены всех возрастов, кроме самых юных - до 8 лет (они сыграют в апреле в Шяуляй).



В чемпионате среди девушек в возрасте до 18 лет упорная борьба на протяжении всего турнира шла среди двух сильных претенденток. И только в последней партии в личной встрече был подведён итог борьбы. Седьмая победа Габии Шимкунайте из Шяуляй вывела её в чемпионки страны. Женский мастер ФИДЕ клайпедчанка Мария Шибаева с 6 очками заняла вторую строчку итоговой таблицы. Третьей до 18 лет стала Дария Сташкявичюте из Паневежиса.



Среди девушек до 16 лет с большим отрывом победила представительница Каунаса Барбора Мачюлайтите.



В группе до 14 лет сильнейшей с 5,5 очками из 7 возможных стала Ева Грикшайте (Таураге). Уступившая ей по коэффициентам Русне Андрашунайте из Шяуляй - вторая. На третьем месте Эгле Грикшайте. В чемпионате среди девушек в возрасте до 18 лет упорная борьба на протяжении всего турнира шла среди двух сильных претенденток. И только в последней партии в личной встрече был подведён итог борьбы. Седьмая победа Габии Шимкунайте из Шяуляй вывела её в чемпионки страны. Женский мастер ФИДЕ клайпедчанка Мария Шибаева с 6 очками заняла вторую строчку итоговой таблицы. Третьей до 18 лет стала Дария Сташкявичюте из Паневежиса.Среди девушек до 16 лет с большим отрывом победила представительница Каунаса Барбора Мачюлайтите.В группе до 14 лет сильнейшей с 5,5 очками из 7 возможных стала Ева Грикшайте (Таураге). Уступившая ей по коэффициентам Русне Андрашунайте из Шяуляй - вторая. На третьем месте Эгле Грикшайте.



У самых юных шахматисток (до 10 лет) с 8 очками из 9 победила Ула Рудзинскайте (Вильнюс). Её землячка Аустея Бурнейкайте с шестью очками на втором месте. С шестью же очками Лаура Маурутите из Вилькавишкиса на третьем месте.











У мальчишек до 10 лет сильнейшим среди 60 соперников стал Фёдор Зюзин из Вильнюса, у него 8 очков из 9 возможных. Вильнюсец Витянис Ремейка на втором месте. Третий - Каролис Капицкис из Плунге.



В группе мальчиков до 12 лет победил Игнас Милюс из Юрбаркаса. Второй – Густас Моркунас (Кедайняй), третий – Неймантас Вилюшис (Таураге).



В группе до 14 лет уже после пятой игры таблицу возглавил клайпедчанин Глеб Пидлужный. Он и стал победителем, набрав 7,5 очков из 9. Довидас Вилямас из Вильнюса на втором месте, Матас Норкелюнас из Мариямполе – на третьем.



Среди юношей до 16 лет победил Пиюс Стремавичюс из Каунаса, у него 7,5 очков из 9 возможных. На втором месте Матас Индрюнас (Вильнюс), на третьем – Андрюс Алекнавичюс (Каунас).











В группе до 18 лет весь пьедестал завоевали каунасцы. На первой строчке таблицы мастер ФИДЕ Каролис Юкшта с 7 очками из 9. На второй - Бенас Мицкус с 6,5 очками, на третьей – Давид Бойяджан, набравший 6 очков.



Участники сражались со стандартным контролем времени - 90 мин.+30 сек. Играли по швейцарской или круговой системе.



Директор турнира - Арвидас Балтрунас, главный судья - Донатас Вазнонис.











Фото Любови Пидлужной



Анге Мицкунайте из Угмерге обошла своих соперниц в группе до 12 лет, она победила, потеряв всего пол-очка. Второй в этой группе с семью очками стала Биатриче Пакнуте из Вильнюса. Её землячка Ирена Андреа Елагайте, завоевавшая 6 очков, - третья.У самых юных шахматисток (до 10 лет) с 8 очками из 9 победила Ула Рудзинскайте (Вильнюс). Её землячка Аустея Бурнейкайте с шестью очками на втором месте. С шестью же очками Лаура Маурутите из Вилькавишкиса на третьем месте.У мальчишек до 10 лет сильнейшим среди 60 соперников стал Фёдор Зюзин из Вильнюса, у него 8 очков из 9 возможных. Вильнюсец Витянис Ремейка на втором месте. Третий - Каролис Капицкис из Плунге.В группе мальчиков до 12 лет победил Игнас Милюс из Юрбаркаса. Второй – Густас Моркунас (Кедайняй), третий – Неймантас Вилюшис (Таураге).В группе до 14 лет уже после пятой игры таблицу возглавил клайпедчанин Глеб Пидлужный. Он и стал победителем, набрав 7,5 очков из 9. Довидас Вилямас из Вильнюса на втором месте, Матас Норкелюнас из Мариямполе – на третьем.Среди юношей до 16 лет победил Пиюс Стремавичюс из Каунаса, у него 7,5 очков из 9 возможных. На втором месте Матас Индрюнас (Вильнюс), на третьем – Андрюс Алекнавичюс (Каунас).В группе до 18 лет весь пьедестал завоевали каунасцы. На первой строчке таблицы мастер ФИДЕ Каролис Юкшта с 7 очками из 9. На второй - Бенас Мицкус с 6,5 очками, на третьей – Давид Бойяджан, набравший 6 очков.Участники сражались со стандартным контролем времени - 90 мин.+30 сек. Играли по швейцарской или круговой системе.Директор турнира - Арвидас Балтрунас, главный судья - Донатас Вазнонис. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Каунас, шахматы География: Литва, Каунас — статья прочитана 135 раз Комментарии