Оппозиционные социал-демократы продолжают догонять аграриев – Lietuvos rytas/Vilmorus 🔊 Воспроизвести



Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) укрепила свои позиции в рейтинге общественных симпатий, сократив разрыв с находящимися на второй позиции правящими "аграриями", свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.



В феврале за социал-демократов намеревались голосовать 9,7% респондентов, а в январе 8,9%.



"Социал-демократическая партия является третьей (...): 16,1% голосующих и 9,7% всех опрошенных. 16,1% намеревающихся голосовать это их лучший результат после того, как партия раскололась (часть политиков ушли из партии, создав Социал-демократическую трудовую партию (СДТП) – BNS)", – сказал BNS глава компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис. Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) укрепила свои позиции в рейтинге общественных симпатий, сократив разрыв с находящимися на второй позиции правящими "аграриями", свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.В феврале за социал-демократов намеревались голосовать 9,7% респондентов, а в январе 8,9%."Социал-демократическая партия является третьей (...): 16,1% голосующих и 9,7% всех опрошенных. 16,1% намеревающихся голосовать это их лучший результат после того, как партия раскололась (часть политиков ушли из партии, создав Социал-демократическую трудовую партию (СДТП) – BNS)", – сказал BNS глава компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис. В данный момент оппозиционная ЛСДП является крупнейшей партией страны, у нее более 17 тыс. членов. В парламенте работают девять ее представителей. В 2017 году из нее вышли ряд членов, создавшие впоследствии СДТП.



В феврале рейтинг по-прежнему возглавляли консерваторы: за Союз отечества - Литовских христианских демократов готовы были голосовать 17,7% опрошенных (в январе – 16,5%).



Рейтинг Литовского союза "крестьян и зеленых" ("аграриев") за месяц не изменился – 11,6% опрошенных утверждали, что голосовали бы за эту партию. В январе за нее были готовы голосовать 11,3% участников опроса.



Далее в рейтинге следуют Партия труда с 5,9% сторонников (в январе – 6,0%), "Порядок и справедливость" – 5,7% (4,3% в январе), Либеральное движение – 3,1% (3,2%).



Рейтинг Социал-демократической трудовой партии в новейшем опросе составляет 2,3%, в январе он достигал 2,4%.



В феврале 24,1% респондентов не знали, за какую партию голосовать, в январе таких было 25,3%, а 12,5% голосовать не намерены.



Центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus провел опрос 7-13 февраля, опрошено 1020 человек. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: партии, выборы, рейтинг География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии