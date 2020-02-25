Воздействие коронавируса на бизнес может ощутиться весной 🔊 Воспроизвести



Вспышка коронавируса в Китае уже начинает воздействовать на литовский бизнес – одни компании ощущают нехватку товаров, заказы других запаздывают, на третьих есть перебои в производстве. Всё же, бизнесмены уверены в том, что настоящее воздействие последствий вируса будет ощутимо весной, когда завершатся запасы деталей и продукции. Руководители компаний не исключают, что это может повлиять и на финансовые результаты компаний.



У крупнейшего производителя велосипедов в Северной Европе - литовской Baltik vairas в Китае несколько десятков партнеров, от них поступает около 30% необходимых деталей. Они судами доставляются в Литву в течение двух месяцев.



Глава компании Жильвинас Дубосас сказал, что поскольку Китайские компании ограничили деятельность, в Литве пришлось отложить производство нескольких тысяч велосипедов. В целом за год компания производит около 300 тыс. велосипедов. У крупнейшего производителя велосипедов в Северной Европе - литовской Baltik vairas в Китае несколько десятков партнеров, от них поступает около 30% необходимых деталей. Они судами доставляются в Литву в течение двух месяцев.Глава компании Жильвинас Дубосас сказал, что поскольку Китайские компании ограничили деятельность, в Литве пришлось отложить производство нескольких тысяч велосипедов. В целом за год компания производит около 300 тыс. велосипедов. "Пока большой проблемы нет, но она обострится в мае, тогда будет критическое положение. То, что отправилось из Китая до болезни, прибыло и у нас есть работа, позже будет ощутимо. Пока мы ждем, поскольку неясно окончательное воздействие", – сказал BNS Ж. Дубосас.



Он сказал, что наибольшая проблема в том, что некоторые компоненты невозможно приобрести в Европе, поскольку их производят лишь в Китае или на Дальнем Востоке.



"Обычно мы останавливаем предприятие в августе, но, наверное, придется уйти в отпуск в мае", – сказал глава Baltik vairas.



Глава компании по производству респираторов, рабочей одежды и прочих мер защиты DSP plius Ирма Спудене сказала, что в последние недели потребность в респираторах значительно выросла, однако компания не может удовлетворить огромный спрос на них.



"Основной мерой защиты является респиратор (...). Такого количества запросов, звонков мы еще никогда не испытывали. (...) Миллионами, миллиардами, у нас таких заявок не было", – сказала И. Спудене BNS.



По словам И. Спудене, компания закупает товары у европейских поставщиков, а они импортируют из Китая, где производится основная часть респираторов, однако их не хватает в самом Китае.



И. Спудене считает, что такая ситуация является хорошим поводом для производителей в Европе, поскольку не ясно, когда ситуация в Китае нормализуется.



Компания торговли осветительными приборами на основе светодиодов BY&N закупает всю продукцию в Китае. Ее руководитель по вопросам коммерции Кестутис Черняцкас сказал, что компания успела заказать основную часть продукции до вспышки коронавируса, поэтому пока не ощущает его воздействия. А новые заказы задерживаются приблизительно на три неделями.



Компания сотрудничает с 30 предприятиями в Китае – от Шанхая до Гонконга, поэтому это позволяет снизить риски.



Председатель Совета по литовско-китайскому бизнесу Литовской конфедерации промышленников Ариянас Шлюпас сказал, что в Литве цепочка поставок начинает прерываться, а ситуация в Китае может повлиять и на логистику, телекоммуникационный сектора, на экспорт пищевых продуктов.



"Цепочка поставок, насколько это связано с производимыми в Китае деталями или товарами, комплектующими, прерывается. Вопрос в том, каким будет масштаб этих последствий в ближайшем будущем", – сказал BNS А. Шлюпас.



Однако он акцентирует, что литовский рынок очень мал и потребление на нем значительно ниже, чем на других, поэтому и влияние на страну должно быть ниже. BNS Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 226 раз Комментарии