Немецкие эксперты: почему экономия энергии часто приводит к ее перерасходу 🔊 Воспроизвести



На Западе много делают для того, чтобы сэкономить ресурсы и снизить расход электроэнергии. Но вот парадокс: энергосберегающие меры часто приводят к прямо противоположным результатам, пишет



Сегодня нет в мире такой страны, где бы ни ломали голову над тем, как сократить потребление электроэнергии. Особенно последовательны в реализации энергосберегающих мероприятий немцы, серьезно озабоченные улучшением экологии и, в частности, снижением потребления энергоресурсов. Но вот парадокс: все эти меры не приводят к тем результатам, которые от них ожидают. Потребление электроэнергии сокращается не столь сильно, как планировалось, а жители многих городов Германии даже расходуют больше, чем раньше! И это несмотря на энергосберегающие лампы, новые малолитражки, расходующие меньше бензина, более экономичные бытовые приборы... Почему же это происходит? На Западе много делают для того, чтобы сэкономить ресурсы и снизить расход электроэнергии. Но вот парадокс: энергосберегающие меры часто приводят к прямо противоположным результатам, пишет DW Сегодня нет в мире такой страны, где бы ни ломали голову над тем, как сократить потребление электроэнергии. Особенно последовательны в реализации энергосберегающих мероприятий немцы, серьезно озабоченные улучшением экологии и, в частности, снижением потребления энергоресурсов. Но вот парадокс: все эти меры не приводят к тем результатам, которые от них ожидают. Потребление электроэнергии сокращается не столь сильно, как планировалось, а жители многих городов Германии даже расходуют больше, чем раньше! И это несмотря на энергосберегающие лампы, новые малолитражки, расходующие меньше бензина, более экономичные бытовые приборы... Почему же это происходит?



Эффект отскока: лампы, холодильники, гаджеты



Так и старания по повышению энергоэффективности, вопреки ожиданию, нередко приводят к прямо противоположным результатам. Скажем, люди меняют старые лампы накаливания на новые, энергосберегающие, - и свет в доме начинает гореть чаще и дольше. И источников света становится больше. Похожая ситуация с заменой кондиционеров, тепловых насосов и так далее. Новые каждый день работают чуть дольше - и, таким образом, "съедают" значительную часть сэкономленной электроэнергии. Причем, немало.



По данным различных исследований, которые приводит в своей книге "Ребаунд эффект" немецкий социолог и экономист Тильман Сантариус (Tilman Santarius), эффект отскока составляет в немецких домашних хозяйствах от 10 до 45 процентов.



Еще один типичный пример связан с холодильниками. Современные потребляют не больше половины той электроэнергии, которую потребляли холодильники, выпущенные 20-25 лет назад. Но во многом благодаря именно этому жители Германии стали предпочитать холодильники большей вместимости. Да к тому же покупать эти более объемные холодильники стали чаще, и меняют их, даже если прежние, тоже энергоэффективные, еще нормально работают.



По статистике, лишь в 13 процентах немецких домов и квартир стоят холодильники, выпущенные больше 10 лет назад, зато 20 процентов холодильников куплены в последние два года. Да многие еще со всякими "прибамбасами" вроде светового табло и специальными программами, которые дают возможность заглянуть в холодильник на расстоянии, - например, с помощью планшетника. А его ведь тоже надо приобрести.



Энергосберегающий холодильник плюс планшетник: экономия энергии под вопросом



Посмотрите, что происходит последние годы с компьютерами. Персональные компьютеры, мониторы перестали быть громоздкими, сжирающими много электроэнергии. Их заменили во многих домах ноутбуки и планшетники. Но если персональный компьютер, как правило, был в доме один, то теперь в семье несколько гаджетов и других электронных устройств.



Грета Тунберг и разумная умеренность



Эффект отскока может быть и косвенным. Скажем, вы сэкономили на энергосберегающих лампах, отоплении, новой гибридной модели автомобиля, - и на сэкономленные деньги решили слетать с семьей дней на десять в далекие теплые края, погреться на берегу моря. И керосин, который сожжет ваш самолет, сведет на нет всю пользу, которую принесла и природе, и вам лично экономия энергоресурсов.



Еще один яркий пример экологического рикошета - океанское путешествие Греты Тунберг на саммит ООН по климату в Нью-Йорк. Она выбрала парусную яхту, а не самолет, потому что самолеты, как считается, - один из главных источников выбросов парниковых газов в атмосферу. Но для того, чтобы перегнать 18-метровую яхту обратно в Европу, оттуда в Нью-Йорк полетели два члена экипажа, что, разумеется, снизило или даже перекрыло эффект от якобы чисто экологического путешествия Греты.



Грета Тунберг и сопровождающие ее лица



Но это, скорее, анекдотичный единичный случай, а главная опасность ребаунд-эффекта состоит в том, что он фактически повсеместен. Что же делать? Как разорвать этот заколдованный круг? Во многих промышленно развитых странах мира, в том числе в Германии, идут серьезные исследования, которые должны систематизировать причины эффекта отскока (экономические, социальные, психологические и т. д.) и разработать способы их устранения или хотя бы уменьшения. Государственные, централизованные меры тут могут помочь лишь отчасти, только в некоторых случаях, - например, введя льготы на приобретение нового холодильника только для тех, кто сдает старый холодильник аналогичной емкости.



А в остальном остается уповать на разумную умеренность граждан. Но в обществе, во многом ориентированном на потребление, это пока оказывается малоэффективным. "Виновен" в этом так называемый ребаунд-эффект (rebound effect), который в России часто называют эффектом отскока или эффектом обратного хода. "Ребаунд" - баскетбольный термин, так говорят о мяче, не попавшем в корзину и отскочившем от щита. Часто такой рикошет приводит к контратаке, и мяч оказывается уже в корзине соперника.Так и старания по повышению энергоэффективности, вопреки ожиданию, нередко приводят к прямо противоположным результатам. Скажем, люди меняют старые лампы накаливания на новые, энергосберегающие, - и свет в доме начинает гореть чаще и дольше. И источников света становится больше. Похожая ситуация с заменой кондиционеров, тепловых насосов и так далее. Новые каждый день работают чуть дольше - и, таким образом, "съедают" значительную часть сэкономленной электроэнергии. Причем, немало.По данным различных исследований, которые приводит в своей книге "Ребаунд эффект" немецкий социолог и экономист Тильман Сантариус (Tilman Santarius), эффект отскока составляет в немецких домашних хозяйствах от 10 до 45 процентов.Еще один типичный пример связан с холодильниками. Современные потребляют не больше половины той электроэнергии, которую потребляли холодильники, выпущенные 20-25 лет назад. Но во многом благодаря именно этому жители Германии стали предпочитать холодильники большей вместимости. Да к тому же покупать эти более объемные холодильники стали чаще, и меняют их, даже если прежние, тоже энергоэффективные, еще нормально работают.По статистике, лишь в 13 процентах немецких домов и квартир стоят холодильники, выпущенные больше 10 лет назад, зато 20 процентов холодильников куплены в последние два года. Да многие еще со всякими "прибамбасами" вроде светового табло и специальными программами, которые дают возможность заглянуть в холодильник на расстоянии, - например, с помощью планшетника. А его ведь тоже надо приобрести.Посмотрите, что происходит последние годы с компьютерами. Персональные компьютеры, мониторы перестали быть громоздкими, сжирающими много электроэнергии. Их заменили во многих домах ноутбуки и планшетники. Но если персональный компьютер, как правило, был в доме один, то теперь в семье несколько гаджетов и других электронных устройств.Эффект отскока может быть и косвенным. Скажем, вы сэкономили на энергосберегающих лампах, отоплении, новой гибридной модели автомобиля, - и на сэкономленные деньги решили слетать с семьей дней на десять в далекие теплые края, погреться на берегу моря. И керосин, который сожжет ваш самолет, сведет на нет всю пользу, которую принесла и природе, и вам лично экономия энергоресурсов.Еще один яркий пример экологического рикошета - океанское путешествие Греты Тунберг на саммит ООН по климату в Нью-Йорк. Она выбрала парусную яхту, а не самолет, потому что самолеты, как считается, - один из главных источников выбросов парниковых газов в атмосферу. Но для того, чтобы перегнать 18-метровую яхту обратно в Европу, оттуда в Нью-Йорк полетели два члена экипажа, что, разумеется, снизило или даже перекрыло эффект от якобы чисто экологического путешествия Греты.Но это, скорее, анекдотичный единичный случай, а главная опасность ребаунд-эффекта состоит в том, что он фактически повсеместен. Что же делать? Как разорвать этот заколдованный круг? Во многих промышленно развитых странах мира, в том числе в Германии, идут серьезные исследования, которые должны систематизировать причины эффекта отскока (экономические, социальные, психологические и т. д.) и разработать способы их устранения или хотя бы уменьшения. Государственные, централизованные меры тут могут помочь лишь отчасти, только в некоторых случаях, - например, введя льготы на приобретение нового холодильника только для тех, кто сдает старый холодильник аналогичной емкости.А в остальном остается уповать на разумную умеренность граждан. Но в обществе, во многом ориентированном на потребление, это пока оказывается малоэффективным. dw.com Категории: экономика, общество, в мире, технологии Ключевые слова: Германия, энергетика, свет, установки — статья прочитана 89 раз Комментарии