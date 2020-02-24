Трамп заявил, что США поставят Индии военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп © AP Photo/Aijaz Rahi



По словам американского лидера, соответствующие сделки будут подписаны 25 февраля, сообщает



Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму $3 млрд. Американский лидер выступал в понедельник вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом.



"Я с радостью хочу объявить, что завтра (25 февраля - прим. ТАСС) наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд", - заявил президент США, выступление которого транслировали ведущие индийские телеканалы. Трамп добавил, что США готовы поставлять Индии самые лучшие и современные вооружения. По словам американского лидера, соответствующие сделки будут подписаны 25 февраля, сообщает ТАСС Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму $3 млрд. Американский лидер выступал в понедельник вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом."Я с радостью хочу объявить, что завтра (25 февраля - прим. ТАСС) наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд", - заявил президент США, выступление которого транслировали ведущие индийские телеканалы. Трамп добавил, что США готовы поставлять Индии самые лучшие и современные вооружения. "По мере того как мы продолжаем развивать наше оборонное сотрудничество, США рассчитывают предоставить Индии военную технику, являющуюся одной из самых лучших и грозных мире. Мы делаем величайшее оружие. Мы делаем лучшее и сотрудничаем сейчас с Индией", - отметил Трамп.



Ранее газета The Times of India сообщила, что к визиту Трампа Нью-Дели подготовил к подписанию с Вашингтоном два крупных оборонных контракта на общую сумму $3,5 млрд: на закупку партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму $930 млн и 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму $2,6 млрд.



Как ожидают эксперты, в ходе визита президент США будет добиваться того, чтобы Индия отдала предпочтение американским истребителям (F/A-18, F-15EX или F-21 - модернизированному варианту многоцелевого истребителя F-16) для программы совместного производства 114 новых истребителей для национальных ВВС в рамках кампании "Делай в Индии". Также ожидается, что глава Белого дома будет продвигать предложение о поставке американских палубных истребителей для авианосцев индийских ВМС. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: индия, вооружение, визит, поставки, Трамп — статья прочитана 142 раза Комментарии