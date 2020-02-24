В Грузии рассказали о попытке Киева назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля 🔊 Воспроизвести



По словам генерала в отставке, во время событий 2014 года в центре Киева работало 45 наёмных стрелков, сообщает







Украинское руководство пыталось назвать пропагандой Кремля историю с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на Майдане в 2014 году. Об этом заявил бывший командир элитного воинского подразделения Грузии "Аваза" генерал Тристан Цителашвили.



По словам отставного офицера, после обнародования им информации о грузинских снайперах на Майдане на него вышел глава грузинской диаспоры в Киеве Звиад Кушиташвили и предложил сделку от бывших президента Украины Петра Порошенко и главы СБУ Василия Грицака. По словам генерала в отставке, во время событий 2014 года в центре Киева работало 45 наёмных стрелков, сообщает ЛАЙФ Украинское руководство пыталось назвать пропагандой Кремля историю с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на Майдане в 2014 году. Об этом заявил бывший командир элитного воинского подразделения Грузии "Аваза" генерал Тристан Цителашвили.По словам отставного офицера, после обнародования им информации о грузинских снайперах на Майдане на него вышел глава грузинской диаспоры в Киеве Звиад Кушиташвили и предложил сделку от бывших президента Украины Петра Порошенко и главы СБУ Василия Грицака. — Со мной связался Звиад Кушиташвили. Он у вас в Киеве пребывает. Он звонил мне, приезжал в Тбилиси и давал гарантию от лица Порошенко и Грицака, что я смогу безопасно приехать в Киев. Мне лишь нужно было сказать, что история о грузинских снайперах — выдумка Кремля. Взамен мне обещали красивую жизнь, — рассказал Цителашвили в эфире телеканала ZIK.



Бывший командир "Авазы" напомнил, что уже сообщал об этом в американском фильме "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". По словам Цителашвили, после выхода документального фильма на грузинских снайперов началась "охота". Генерал утверждает, что из 45 участников расстрела на Майдане в живых осталось всего 15 человек.



Напомним, что, по официальным данным МВД Украины, с 18 февраля по 2 марта 2014 года во время исполнения своих служебных обязанностей погибло 20 сотрудников правоохранительных органов, около 150 получили огнестрельные ранения. А по данным украинского Минздрава, с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в регионах погибло 106 человек, включая и силовиков, и активистов. Точное количество погибших на Евромайдане до сих пор неизвестно.



Ранее украинские СМИ к годовщине Майдана опубликовали список стрелков, которые открыли огонь по "Беркуту"



Речь идёт о так называемой группе Парасюка, в которую вошло более 30 человек. Их имена с 2017 года известны украинскому следствию. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, Грузия, оппозиция, жертвы, Майдан, снайперы География: Украина — статья прочитана 57 раз Комментарии