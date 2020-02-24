Минюст Литвы в Брюсселе поднимет вопрос о выдаче граждан ЕС третьим странам 🔊 Воспроизвести



Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в понедельник в Брюсселе встретится с еврокомиссаром Дидье Рейндерсом, чтобы обсудить механизм защиты граждан ЕС от выдачи для преследования в третьих странах.



"Обычно страны Евросоюза не выдают своих граждан никаким третьим странам, либо просьба об экстрадиции оценивается крайне тщательно. Однако, когда есть просьба об экстрадиции не собственного гражданина, а например, соседней страны ЕС, все проходит проще, и у нас это вызывает большую озабоченность", – сказал BNS министр.



По его словам, возникают вопросы, будет ли в третьей стране обеспечена правовая помощь на защиту такого же уровня, каковы условия заключения, обеспечивается ли право на справедливый суд и прочее.



Э. Янкявичюс сказал, что согласно нынешней практике, когда гражданин одного государства ЕС задерживается в другом государстве блока по просьбе третьей стороны, направляется запрос о том, не осуществляется ли уголовное преследование в отношении этого лица на родине. После получения отрицательного ответа, лицо выдается третьей стране. Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в понедельник в Брюсселе встретится с еврокомиссаром Дидье Рейндерсом, чтобы обсудить механизм защиты граждан ЕС от выдачи для преследования в третьих странах."Обычно страны Евросоюза не выдают своих граждан никаким третьим странам, либо просьба об экстрадиции оценивается крайне тщательно. Однако, когда есть просьба об экстрадиции не собственного гражданина, а например, соседней страны ЕС, все проходит проще, и у нас это вызывает большую озабоченность", – сказал BNS министр.По его словам, возникают вопросы, будет ли в третьей стране обеспечена правовая помощь на защиту такого же уровня, каковы условия заключения, обеспечивается ли право на справедливый суд и прочее.Э. Янкявичюс сказал, что согласно нынешней практике, когда гражданин одного государства ЕС задерживается в другом государстве блока по просьбе третьей стороны, направляется запрос о том, не осуществляется ли уголовное преследование в отношении этого лица на родине. После получения отрицательного ответа, лицо выдается третьей стране. По его словам, этот вопрос актуален не только Литве, но и всем странам ЕС.



"Мы говорим о возможности свободно передвигаться не только граждан Литвы и других стран, без опасений по поводу того, что по причине занимаемых ими должностей они могут быть задержаны и выданы другому государства в рамках просьбы об экстрадиции", – подчеркнул министр.



Он намерен добиваться создания механизма, который позволит гражданину ЕС получать такую же защиту во всем ЕС, как и в своем государстве.



Вопрос о выдаче литовских граждан третьим странам стал особо остро после того, как Россия заявила о начале расследования в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с делом о событиях 13 января 1991 года, а в прошлом году она заочно предъявила следователю и прокурору Симонасу Слапшинскому обвинения.



Литовских судей обвиняют в принятии "очевидно несправедливого приговора", а прокурора – "в незаконном уголовном преследовании российских граждан".



Вильнюсский окружной суд в прошлом году признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Они заочно приговорены к лишению свободы.



При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более 800 человек получили ранения.



Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: прокуратура, Россия, суд, Европарламент, 13 января, обвинение, резолюция, следствие География: Литва — статья прочитана 78 раз Комментарии