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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО за неделю сопроводили один самолет ВВС России
На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО сопроводили российский самолет "Ил-78", сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
По сообщению министерства, самолет дозаправки 19 февраля летел в международном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области в основную часть России.
Самолет летел с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами, однако агентство BNS даже такие случаи освещает в обязательном порядке. Правда, при этом не уточняется, что сопровождение истребителями чужих самолётов, летящих вдоль границ сопредельной страны, - это обычная работа военных лётчиков, и российские истребители точно также сопровождают военные самолёты НАТО, пролетающие вблизи границ России.
Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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