Истребители НАТО за неделю сопроводили один самолет ВВС России 🔊 Воспроизвести



На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО сопроводили российский самолет "Ил-78", сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.



По сообщению министерства, самолет дозаправки 19 февраля летел в международном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области в основную часть России.



Самолет летел с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами, однако агентство BNS даже такие случаи освещает в обязательном порядке. Правда, при этом не уточняется, что сопровождение истребителями чужих самолётов, летящих вдоль границ сопредельной страны, - это обычная работа военных лётчиков, и российские истребители точно также сопровождают военные самолёты НАТО, пролетающие вблизи границ России.



Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии. На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО сопроводили российский самолет "Ил-78", сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.По сообщению министерства, самолет дозаправки 19 февраля летел в международном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области в основную часть России.Самолет летел с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами, однако агентство BNS даже такие случаи освещает в обязательном порядке. Правда, при этом не уточняется, что сопровождение истребителями чужих самолётов, летящих вдоль границ сопредельной страны, - это обычная работа военных лётчиков, и российские истребители точно также сопровождают военные самолёты НАТО, пролетающие вблизи границ России.Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии