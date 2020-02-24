Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В январе этого года, по сравнению с январем 2019 года, производство и продажи промпродукции в Литве сократились на 4% до 1,8 млрд евро.



Без вычета влияния количества рабочих дней, годовое сокращение промышленности составило 3,2%, сообщил Департамент статистики.



В январе объем продукции добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности, по сравнению с январем прошлого года и за вычетом влияния количества рабочих дней, сократился на 2,8%, одной лишь обрабатывающей отрасли – на 2,9%, а за вычетом рафинированных нефтепродуктов, объем продукции вырос на 6,5%.



В январе, по сравнению с декабрем прошлого года, промпроизводство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, сократились на 1,7% (без вычета – сократились на 0,7%). В январе этого года, по сравнению с январем 2019 года, производство и продажи промпродукции в Литве сократились на 4% до 1,8 млрд евро.Без вычета влияния количества рабочих дней, годовое сокращение промышленности составило 3,2%, сообщил Департамент статистики.В январе объем продукции добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности, по сравнению с январем прошлого года и за вычетом влияния количества рабочих дней, сократился на 2,8%, одной лишь обрабатывающей отрасли – на 2,9%, а за вычетом рафинированных нефтепродуктов, объем продукции вырос на 6,5%.В январе, по сравнению с декабрем прошлого года, промпроизводство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, сократились на 1,7% (без вычета – сократились на 0,7%). * * *



Банки Северо-европейской финансовой группы Swedbank в Литве и Латвии предоставили синдицированный кредит девелоперской компании Hanner, которая развивает проект недвижимого имущества в Риге.



Комплекс коммерческих и жилых зданий новой концепции Jauna Teika является крупнейшим проектом Hanner в Латвии, совокупная сумма инвестиций в него превышает 140 млн евро, говорится в сообщении Swedbank.



Проект Jauna Teika развивается в той части Риги, где уже обосновались многие компании информационных технологий региона. Здесь за год создается не менее 43% экспорта латвийских услуг в сфере информационных технологий. Проект намечается завершить еще в этом году. Будут созданы более 6 тыс. рабочих мест, в комплексе поселятся более 800 семей.



Интерес к проекту Jauna Teika уже продемонстрировали 25 компаний. Офисный сегмент будет состоять из пространства сотрудничества Teikums и трех обычных офисных пространств, которые предназначены для латвийских стратапов, известных латвийских и международных компаний.



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В прошлом году в литовских учреждениях гостиничного бизнеса останавливалось 4,006 млн гостей - на 10,6% больше, чем в за 2018 год.



Количество зарубежных постояльцев в прошлом году выросло на 11% до 1,936 млн, местных туристов – на 10,3% до 2,07 млн, сообщил предварительные данные Департамент статистики.



Только в четвертом квартале прошлого года в них остановилось 829,2 тыс. постояльцев, что на 11,6% больше, чем за тот же период позапрошлого года. В четвертом квартале количество иностранных гостей составило 397,7 тыс., что на 14% больше, чем в октябре-декабре 2018 года.



В прошлом году в гостиницах, гостевых домах и мотелях останавливалось 2,722 млн туристов, или на 11,1% больше, из них иностранцев – 1,572 млн, что на 10,3% больше. Только в четвертом квартале в эти заведения приняли - 634,3 тыс. гостей, или на 13,4% больше, чем год назад, их них иностранцев – 340,6 тыс. (на 14,6% больше).



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В связи с преобладанием ветряной погоды оптовая цена на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии на прошлой неделе снизилась почти на 20%, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



За неделю цена на электроэнергию в Литве сократилась на 19% до 23,52 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии она снизилась на 20% до 23,75 евро за мегаватт-час.



"На минувшей неделе наибольшее влияние оказала ветряная погода – благодаря штормовой погоде производство на ветряных установках выросло на 21% до 2139 гигаватт-часов, по сравнению с предыдущей неделе", – отметил менеджер по делам важных клиентов Elektrum Lietuva Каролис Багдонас.



На минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 1% и составило 570 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии произвели 57% требующейся им электроэнергии.



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Контролируемая концерном SBA крупная группа текстильных предприятий Utenos trikotazas реализовала в своем производстве стандарт производства международной природоохранной организации Greenpeace. Эта литовская группа является одним из крупнейших производителей текстиля в Центральной и Восточной Европе.



Utenos trikotazas, сообщает, что стал первой и единственной компанией в мире, которая реализовала стандарты Greenpeace, связанные с честным, прозрачным производством экологического текстиля.



"Utenos trikotazas стал первым производителем, который реализовал все требования нашего стандарта: использовать в производстве только натуральное волокно, выращенное экологическим способом, на всех этапах производства отказаться от нежелательных химических материалов, обеспечить честную заработную плату и прозрачность деятельности компании", – отметила в пресс-релизе координатор Greenpeace в сфере вопросов, связанных с потребителями и вредными веществами, Виола Вольгемунт.



Utenos trikotazas также стала и единственным производственным партнером этой организации в мировом масштабе – в литовской Утене начато производство новой коллекции Greenpeace.



С 2011 года Greenpeace активно борется с загрязнениями в текстильной промышленности. Экологи идентифицировали 11 широко используемых в текстильной промышленности химических веществ, которые вызывают особую озабоченность в сфере влияния на человека и окружающую среду.



Пакет 92,31% акций Utenos trikotazas принадлежит группе SBA. Акции компании котируются в Дополнительном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



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Предприятие Skruzdeliuko keliones, которое является посредником в приобретении авиабилетов бюджетных компаний, не может использовать интернет-домен wizzairbilietai.lt, поскольку у ее клиентов создается ложное впечатление, что они приобретают билеты напрямую у венгерского лоу-костера Wizz Air или его официального представителя, постановил суд.



Апелляционный суд Литвы 18 февраля отклонил жалобу Skruzdeliuko keliones и оставил в силе распоряжение Вильнюсского окружного суда, принятое в феврале прошлого года, которым была удовлетворена просьба Wizz Air запретить использование домена wizzairbilietai.lt.



Skruzdeliuko keliones утверждает, что на интернет-странице wizzairbilietai.lt сообщается, что это система поиска и администрирования билетов, которая принадлежит Skruzdeliuko keliones. Кроме того, Skruzdeliuko keliones указывает, что на интернет-сайте использует не цвет фуксии, который ассоциируется с товарным знаком Wizz Air, а пурпурно-синий.



Суд отклонил эти аргументы и поддержал позицию Wizz Air о том, что цвет на сайте имитирует цвета, используемые авиакомпанией.



"Рис введения в заблуждение пользователей повышают и прочие обстоятельства: Skruzdeliuko keliones на сайте wizzairbilietai.lt (...) размещает фотографии самолетов и экипажей Wizz Air, а также информацию о предоставляемых Wizz Air услугах – отзыве рейсов, изменениях регистрации и тому подобном. (...) Потребитель может счесть, что приобретает билеты напрямую у авиаперевозчика и не понять, что билеты приобретаются у посредника, который может применять другую ценовую политику", – говорится в постановлении Апелляционного суда.



Суд также подчеркнул, что находящаяся на странице wizzairbilietai.lt ссылка о том, что Skruzdeliuko keliones не является уполномоченным представителем Wizz Air, не является достаточной.



В данный момент на сайте wizzairbilietai.lt указывается, что его администрирует компания Interneto profesionalai. Руководителем последней является Раминта Зимкуте, которая в 2014-2018 годах возглавляла Skruzdeliuko keliones. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии