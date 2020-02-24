Посол Китая в РФ рассказал о разработанной вакцине против коронавируса 🔊 Воспроизвести Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй © Сергей Бобылев/ТАСС



По словам дипломата, разработанная в Китае вакцина уже успела продемонстрировать эффективность, однако требуются дополнительные испытания, сообщает



Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, а нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлена до конца февраля. Уже разработана вакцина, предварительно, позволяющая сформировать иммунитет, ее необходимо доработать и протестировать дополнительно, заявил журналистам в понедельник посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, разработанная в Китае вакцина уже успела продемонстрировать эффективность, однако требуются дополнительные испытания, сообщает ТАСС Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, а нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлена до конца февраля. Уже разработана вакцина, предварительно, позволяющая сформировать иммунитет, ее необходимо доработать и протестировать дополнительно, заявил журналистам в понедельник посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. "В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией, - сказал посол. - Кроме центра эпидемии (в провинции Ухань - прим. ТАСС) в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже - где-то в течение марта".



По словам дипломата, разработанная в Китае вакцина уже успела продемонстрировать эффективность, однако требуются дополнительные испытания. "Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса - это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки [вакцины]", - пояснил Чжан Ханьхуэй.



Сотрудничество в борьбе с эпидемией



Дипломат отметил, что Китай развертывает широкое сотрудничество с международным сообществом для борьбы с распространением коронавируса. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения направила в страну делегацию для изучения нового вируса. "В этой делегации есть два специалиста из России. А до этого из России направили делегацию медицинских специалистов, наши специалисты вместе обменивались мнениями. Это очень хорошее начало сотрудничества между Китаем и Россией в области здравоохранения", - отметил он.



Посол уточнил, что Китай готов активизировать взаимодействие с РФ в этой сфере. "Мы очень благодарны за поддержку от российского руководства, российского народа. Мы видим добрую волю", - добавил он.



"В этом году мы будем отмечать 75-летие победы над фашизмом. Вы знаете центр эпидемии - город Ухань - это город-герой. 80 лет тому назад мы вместе воевали в этом городе с японскими захватчиками. Там похоронены советские солдаты, летчики", - напомнил посол журналистам. "Так что после эпидемии мы приглашаем вас посетить Ухань. Это очень красивый город", - заявил Чжан Ханьхуэй.



Эффективность китайской медицины



Эффективность лечения коронавирусной инфекции с помощью китайской медицины составляет более 85%, отметил посол.



"Практика показывает, что китайская медицина, китайские лекарства эффективно действуют [в лечении коронавирусной инфекции]. Общая эффективность китайской медицины - свыше 85%. В некоторых районах даже больше 90%", - заявил Чжан Ханьхуэй. По его словам, во всех случаях применения методов китайской медицины на ранних этапах заболевания у пациентов отсутствовали осложнения.



"Самые эффективные способы [лечения] - это европейская медицина в сочетании с китайской медициной", - отметил он.



"Ежедневно сейчас более 2 тыс. человек вылечившихся, - сказал Ханьхуэй. - А новых случаев заражения инфекцией [в день происходит] несколько сотен". ТАСС Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 143 раза Комментарии