Администрация аэропортов Литвы обсудит действия в связи со вспышкой коронавируса в Италии 🔊 Воспроизвести



В связи с выявленными в Италии 152 случаями заражения новым коронавирусом, представители администрирующей аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai в понедельник встретятся со специалистами Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), чтобы обсудить дополнительные меры безопасности в аэропортах.



"Скоро мы встретимся со специалистами НЦОЗ, которые дежурят в аэропортах и обсудит с ними дополнительные возможности, но какие конкретно, я бы не хотел комментировать. Нужно решить. Мы обсудим дополнительные действия", – сказал BNS – пресс-секретарь Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.



По его словам, пока рейсы в Италию и из нее осуществляются по обычному графику.



Глава Службы гражданской безопасности Италии Анджело Боррелли в воскресенье заявил, что в Италии скончались от коронавируса три человека. Власти Италии с воскресенья предприняли широкомасштабные меры по предотвращению распространения вируса в стране. Несколько городков северной Италии были закрыты, закрыты также основные музеи Ломбардии и региона Венето, отозваны мероприятия известного Венецианского карнавала.



В конце января Италия стала первым государством в Европе, которое объявило чрезвычайное положение в связи с COVID-19, объясняя тем, что это упростит подготовку к предотвращению возможной вспышки. В связи с выявленными в Италии 152 случаями заражения новым коронавирусом, представители администрирующей аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai в понедельник встретятся со специалистами Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), чтобы обсудить дополнительные меры безопасности в аэропортах."Скоро мы встретимся со специалистами НЦОЗ, которые дежурят в аэропортах и обсудит с ними дополнительные возможности, но какие конкретно, я бы не хотел комментировать. Нужно решить. Мы обсудим дополнительные действия", – сказал BNS – пресс-секретарь Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.По его словам, пока рейсы в Италию и из нее осуществляются по обычному графику.Глава Службы гражданской безопасности Италии Анджело Боррелли в воскресенье заявил, что в Италии скончались от коронавируса три человека. Власти Италии с воскресенья предприняли широкомасштабные меры по предотвращению распространения вируса в стране. Несколько городков северной Италии были закрыты, закрыты также основные музеи Ломбардии и региона Венето, отозваны мероприятия известного Венецианского карнавала.В конце января Италия стала первым государством в Европе, которое объявило чрезвычайное положение в связи с COVID-19, объясняя тем, что это упростит подготовку к предотвращению возможной вспышки. BNS Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии