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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Присужденный Литве кредитный рейтинг A+ Мифин называет историческим завоеванием
Международное агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s подняло установленный для Литвы рейтинг долгосрочных заимствований с A до A+, перспектива установленного агентством рейтинга стабильная.
Министерство финансов Литвы называет это историческим достижением, в его сообщении отмечается, что литовский рейтинг перескочил промежуточное звено – позитивную перспективу.
Как отмечает ведомство, обычно агентства, пересматривающие рейтинги долгосрочных заимствований ежегодно лишь улучшают перспективу, либо оставляют тот же кредитный рейтинг, а такой скачек в рейтинге является исключительным.
"Мы не только добились высшей позиции в истории кредитных рейтингов страны, но и сделали, это перескочив через промежуточную ступень. Это огромная оценка, которой мы можем гордиться", – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.
Агентство Standard & Poor’s в предыдущий раз повышало рейтинг заимствований Литвы в марте 2018 года.
Другое международное кредитное агентство Fitch Ratings установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменило с A- на A (со стабильной перспективой) и с F1 на F1+ соответственно, а агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).
Ключевые слова: рейтинг, Standard & Poor’s
География: Литва
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