Присужденный Литве кредитный рейтинг A+ Мифин называет историческим завоеванием 🔊 Воспроизвести



Международное агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s подняло установленный для Литвы рейтинг долгосрочных заимствований с A до A+, перспектива установленного агентством рейтинга стабильная.



Министерство финансов Литвы называет это историческим достижением, в его сообщении отмечается, что литовский рейтинг перескочил промежуточное звено – позитивную перспективу.



Как отмечает ведомство, обычно агентства, пересматривающие рейтинги долгосрочных заимствований ежегодно лишь улучшают перспективу, либо оставляют тот же кредитный рейтинг, а такой скачек в рейтинге является исключительным.



"Мы не только добились высшей позиции в истории кредитных рейтингов страны, но и сделали, это перескочив через промежуточную ступень. Это огромная оценка, которой мы можем гордиться", – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.



Агентство Standard & Poor’s в предыдущий раз повышало рейтинг заимствований Литвы в марте 2018 года.



Другое международное кредитное агентство Fitch Ratings установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменило с A- на A (со стабильной перспективой) и с F1 на F1+ соответственно, а агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой). Международное агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s подняло установленный для Литвы рейтинг долгосрочных заимствований с A до A+, перспектива установленного агентством рейтинга стабильная.Министерство финансов Литвы называет это историческим достижением, в его сообщении отмечается, что литовский рейтинг перескочил промежуточное звено – позитивную перспективу.Как отмечает ведомство, обычно агентства, пересматривающие рейтинги долгосрочных заимствований ежегодно лишь улучшают перспективу, либо оставляют тот же кредитный рейтинг, а такой скачек в рейтинге является исключительным."Мы не только добились высшей позиции в истории кредитных рейтингов страны, но и сделали, это перескочив через промежуточную ступень. Это огромная оценка, которой мы можем гордиться", – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.Агентство Standard & Poor’s в предыдущий раз повышало рейтинг заимствований Литвы в марте 2018 года.Другое международное кредитное агентство Fitch Ratings установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменило с A- на A (со стабильной перспективой) и с F1 на F1+ соответственно, а агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой). BNS Категории: в мире, экономика Ключевые слова: рейтинг, Standard & Poor’s География: Литва — статья прочитана 78 раз Комментарии