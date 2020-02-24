Президент Литвы Гитанас Науседа обещает бороться 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа обещает бороться, чтобы путем увеличения Фонда Евросоюза по прямым выплатам земледельцам, Литва получила бы пропорционально больше средств.



Так глава государства комментировал представленное в пятницу вечером предложение по бюджету ЕС на 2021-2027 годы, в котором были предусмотрены прямые выплаты в 2 млрд. евро.



"Вся суть дела в том, что сейчас постепенно обрезают всем. Предусмотрено больше средств на прямые выплаты, однако не были выдвинуты предложения конкретным странам", – заявил журналистам в Брюсселе Г. Науседа после завершения саммита ЕС.



"Пока представлено лишь общее предложение, я полагаю, что это вновь тот же самый принцип, когда по проценту или два накинут всем – но это именно то, против чего мы боремся – против неравных условий для земледельцев в разных государствах ЕС", – добавил президент. Президент Литвы Гитанас Науседа обещает бороться, чтобы путем увеличения Фонда Евросоюза по прямым выплатам земледельцам, Литва получила бы пропорционально больше средств.Так глава государства комментировал представленное в пятницу вечером предложение по бюджету ЕС на 2021-2027 годы, в котором были предусмотрены прямые выплаты в 2 млрд. евро."Вся суть дела в том, что сейчас постепенно обрезают всем. Предусмотрено больше средств на прямые выплаты, однако не были выдвинуты предложения конкретным странам", – заявил журналистам в Брюсселе Г. Науседа после завершения саммита ЕС."Пока представлено лишь общее предложение, я полагаю, что это вновь тот же самый принцип, когда по проценту или два накинут всем – но это именно то, против чего мы боремся – против неравных условий для земледельцев в разных государствах ЕС", – добавил президент. "Если мы будем так себя вести, никогда не будет конвергенции (…). Мы точно будем бороться, чтобы показать, что это наш приоритет", – сказал Г. Науседа.



Фермеры Балтийских стран сейчас получают самые низкие прямые выплаты в ЕС – они составляют около 170 евро за гектар, когда средний показатель в ЕС – более 250 евро.



Согласно последним предложениям ЕК прямые выплаты земледельцам Литвы постепенно будут расти с 2022 года, пока в 2027 году достигнут 78% среднего показателя в ЕС.



Литовские переговорщики добиваются, чтобы уже в следующем году выплаты составили до 196 евро, а средний показатель был достигнут раньше.



Г. Науседа, встретившийся в четверг в Брюсселе с протестующими литовскими земледельцами, обещал добиваться того, чтобы выплаты уже в следующем году составили 196 евро, как было оговорено семь лет назад.



Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.



В пятницу вечером участники саммита ЕС не пришли к соглашению. Г. Науседа надеется, что решение будет принято в ближайшие месяц-два.



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Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что предусмотренная в проекте бюджета Евросоюза компенсация эмиграции в размере 200 млн евро должна остаться, невзирая на то, как далее будут складываться переговоры.



Об этом глава государства заявил в Брюсселе после завершения саммита, который главы государства покинули, не придя к соглашению по бюджету 2021-2027 годов.



"Наш аргумент о депопуляции достиг сердец и умов брюссельских специалистов, в связи с этим сегодня у нас почти на 200 млн евро больше", – заявил в пятницу вечером журналистам Г. Науседа.



"Я думаю, что это победа уже никуда не исчезнет, поскольку она уже имплементирована (утверждена)" – добавил президент.



Компенсация странам, потерявшим большое число жителей, была установлена в проекте бюджета, опубликованном накануне саммита.



Если это положение будет утверждено, то эти средства поступят в так называемые фонды смычки, которые призваны сократить отставание более бедных регионов Европы.



Г. Науседа утверждает, что логично требовать компенсации с учетом того, что уехавшие люди способствовали развитию экономики стран Западной Европы, а эмиграция повысила давление на социальную систему Литвы.



"Мы также в определенном смысле являемся государством-плательщиком, только наш взнос в благосостояние ЕС - это наши люди, которые покинули Литву потому, что уровень зарплат на Западе значительно выше", – сказал президент.



"Они уехали, они вносят вклад в рост экономики там. Напротив, давление на наши социальные системы (…) выросло. Определенная компенсация является совершенно логичным требованием", – добавил Г. Науседа.



Все же президент считает, что последний проект бюджета был недостаточно амбициозным, и пообещал продолжить переговоры о дальнейшем повышении финансирования фондов смычки и сельского хозяйства.



Г. Науседа вернулся из Брюсселя в субботу ночью. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии