От долины смерти до горы Сион 🔊 Воспроизвести «Это часть нашей истории. И точка». Профессор истории Саулюс Сужедялис











Что-то странное сегодня происходит во всем мире. Переоценка пережитого, пересмотр исторических фактов. Голову поднимают нацисты, шовинисты, антисемиты. Неужели кому-то, действительно, кажется, что отрицание Холокоста в странах, где во время Второй Мировой войны была уничтожена почти вся еврейская община, может обелить эту страну, поднять в глазах общественности, и с этой ложью вырастет счастливое новое свободное поколение? А ведь такое странное предложение может быть представлено к рассмотрению в литовском Сейме! Что-то странное сегодня происходит во всем мире. Переоценка пережитого, пересмотр исторических фактов. Голову поднимают нацисты, шовинисты, антисемиты. Неужели кому-то, действительно, кажется, что отрицание Холокоста в странах, где во время Второй Мировой войны была уничтожена почти вся еврейская община, может обелить эту страну, поднять в глазах общественности, и с этой ложью вырастет счастливое новое свободное поколение? А ведь такое странное предложение может быть представлено к рассмотрению в литовском Сейме!



Международная Книжная ярмарка-2020, прошедшая в Вильнюсе 20-23 февраля в LITEXPO, была особенно актуальна. Среди тем, о которых говорили на ярмарке, были и крайне «неудобные». Так, например, книга Ицхака Арада «От долины смерти до горы Сион», изданная в литовском переводе, подготовленная и выпущенная по рекомендации международной комиссии по расследованию преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве.



В представлении книги и дискуссии участвовали секретарь комиссии Рональдас Рачинскас, профессор истории университета Миллерсвилл в США Саулюс Сужедялис, прибывший специально из США, профессор Каунасского университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лейкис.



Беседу блестяще модерировал, задавая «неудобные» вопросы, популярный ведущий, главный редактор ЛРТ Миндаугас Яцкявичюс.











Несколько слов об авторе книги. Ицхак Арад (Рудницкий) — израильский историк, директор Музея Катастрофы и Героизма «Яд ва-Шем» в 1972—1993 годах. Советский партизан, бригадный генерал Армии обороны Израиля. Родился 11 ноября 1926 года в Польше, в городе Свенцяны округа Вильно (ныне город Швенчёнис в Литве). В сентябре 1939 года вместе с сестрой бежал из Варшавы в Литву. Родители Ицхака, оставшиеся на оккупированной немцами территории, погибли. На территории Литвы погибло 28 родственников Арада из 38.



После нападения Германии на СССР 15-летний Ицхак с сестрой попали в гетто в Швенченисе. По его словам, бежать на восток страны помешало не только быстрое продвижение гитлеровцев, но и полный переход на сторону Германии 29-го Литовского территориального корпуса, который был включён в состав Красной армии. Его участники, кроме ударов по отступающим советским войскам, также уничтожали беженцев-евреев.



В 1943 году Ицхаку удалось бежать из гетто и присоединиться к партизанскому отряду «Чапаев» в белорусских лесах. После этого Арад («Толя») вступил в литовский отряд «Вильнюс», который, в частности, занимался минированием железных дорог по маршрутам Вильнюс — Минск — Ленинград. Сам Арад лично принимал участие в подрыве 13 эшелонов.











В 1945 году Арад нелегально покинул СССР и прибыл в Палестину, где принял участие в борьбе за образование Израиля. В ЦАХАЛе служил командиром роты, затем — командиром батальона в танковой бригаде, позднее получил звание бригадного генерала. В 1972 году вышел в отставку. С 1972 по 1993 год был директором мемориального комплекса «Яд ва-Шем». Был членом международной комиссии по расследованию преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве. Автор ряда книг и публикаций по истории Катастрофы европейского еврейства.



Всё это - лишь перечисление фактов.



В книге доступным языком, без лишних эмоций рассказана история 10 лет одной жизни, по «живым следам», написанная на иврите молодым человеком, поборовшим смерть. Книга писалась в два этапа: первый - в течение трех месяцев проживания в кибуце в Израиле, когда ему было 19 лет, вторая часть – после борьбы за независимость Израиля, когда ему было 22.











В 2007 году 81-летнего Арада вызвали в прокуратуру Вильнюса в связи с обвинением в участии в убийствах мирных жителей. По данным литовской прокуратуры, Арад, который в конце войны стал сотрудником НКВД, мог быть повинен в убийствах гражданских лиц и участников литовского сопротивления.



Литва обратилась в Израиль с просьбой вручить извещение о подозрениях в возможном участии в убийствах гражданских лиц и участников антисоветского сопротивления в Литве бывшему директору организации по увековечению памяти жертв Холокоста и героев Yad Vashem (Израиль) Араду. Однако министр Израиля отказался выполнить эту просьбу Литвы.











Сам Арад отметил: «У евреев в Литве был небольшой выбор: идти к месту казни и быть убитым, или остаться в живых, то есть уйти в леса, податься к партизанам и воевать. Не было другого пути вообще».



То же подтверждают и ведущие историки Литвы, такие как профессор Шарунас Лейкис и другие.



В июне 2008 года представители еврейской общины Литвы в открытом письме выразили осуждение в связи с преследованием Арада. Протест выразили также председатель совета директоров «Яд ва-Шем» Авнер Шалев и Федерация еврейских общин России и многие другие организации.



«И это в Литве, где по сей день за сотрудничество с нацистами официально не осужден ни один человек!»



У Литвы хватило мудрости прекратить это дело и отозвать обвинения. Почему-то в Литве на борьбу с фашизмом не смотрят, как на героизм. Возможно, потому, что для литовцев немцы не представляли смертельную опасность (много ли сегодня говорят о Пирчюпяй и других деревнях, сожжённых фашистами вместе с жителями?), наоборот, им казалось, что немцы принесут долгожданную свободу! Евреи же были обречены на тотальное уничтожение и спасти их могла только победа над фашизмом, только победа Советской армии.











Прошло время, и на прилавках книжных магазинов Литвы появится книга Ицхака Арада «От долины смерти до горы Сион» на литовском языке! Вступление написал один из ведущих литовских историков, специалист по теме Холокоста – профессор Саулюс Сужедялис, который подчеркивает, что читателю в Литве будет очень непросто положительно воспринимать многие события, описанные Арадом, особенно его участие в советском партизанском отряде. Но, как пишет Саулюс Сужеделис: «Надо постараться его (Арада) доброжелательно понять, сойти с удобной для своей памяти баррикады и широко открытыми глазами взглянуть на другую сторону». Сам же Арад к литовскому изданию написал свое предисловие. В нем он подчеркнул, что «эта книга поможет литовскому читателю, особенно современному понять, что видел и чувствовал молодой еврей, как он реагировал на уничтожение своего народа. Без нацистской оккупации не было бы Холокоста. Но без помощи местного населения, а мне пришлось это видеть, немцы не смогли бы опознать всех евреев и их уничтожить. Еврей не мог выжить без помощи местных. Сотни литовцев рисковали своей жизнью, чтобы спасти еврея. В Яд Вашеме, в Иерусалиме эти люди признаны Праведниками мира. Но были тысячи литовцев, которые участвовали в уничтожении евреев, в грабежах и насилиях в первые дни немецкой оккупации и добровольно служили в местной полиции, в батальонах Литовской полиции, которые активно выполняли приказы об уничтожении евреев».











Книга не обвиняет, она призывает к диалогу, призывает услышать и понять друг друга, попытаться разобраться в случившемся и никогда не повторять бесчеловечные ошибки прошлого. Не переписать историю, создавая героев из людей с темным прошлым, а, как говорит Кристоф Дикманн, авторитетный ученый из немецкого института Фрица Бауэра, изучающий историю Холокоста, автор фундаментального труда «Оккупационная политика Германии в Литве, 1941— 1944», «Мы должны осмелиться взглянуть на нашу историю. Смелость и признание ошибок прошлого — это признак силы, а не слабости».



И только так мы можем стать по-настоящему свободными и вырастить здоровое молодое поколение, которое будет гордиться своей страной!



Фото с презентации на Книжной ярмарке - Арона Соскина, «Обзор» И опять во всем мире ищут новых врагов, творят новых героев, вместо черного и белого появляются серые оттенки, и все сложнее становится историкам, политикам и ученикам в школах.Международная Книжная ярмарка-2020, прошедшая в Вильнюсе 20-23 февраля в LITEXPO, была особенно актуальна. Среди тем, о которых говорили на ярмарке, были и крайне «неудобные». Так, например, книга Ицхака Арада «От долины смерти до горы Сион», изданная в литовском переводе, подготовленная и выпущенная по рекомендации международной комиссии по расследованию преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве.В представлении книги и дискуссии участвовали секретарь комиссии Рональдас Рачинскас, профессор истории университета Миллерсвилл в США Саулюс Сужедялис, прибывший специально из США, профессор Каунасского университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лейкис.Беседу блестяще модерировал, задавая «неудобные» вопросы, популярный ведущий, главный редактор ЛРТ Миндаугас Яцкявичюс.Несколько слов об авторе книги. Ицхак Арад (Рудницкий) — израильский историк, директор Музея Катастрофы и Героизма «Яд ва-Шем» в 1972—1993 годах. Советский партизан, бригадный генерал Армии обороны Израиля. Родился 11 ноября 1926 года в Польше, в городе Свенцяны округа Вильно (ныне город Швенчёнис в Литве). В сентябре 1939 года вместе с сестрой бежал из Варшавы в Литву. Родители Ицхака, оставшиеся на оккупированной немцами территории, погибли. На территории Литвы погибло 28 родственников Арада из 38.После нападения Германии на СССР 15-летний Ицхак с сестрой попали в гетто в Швенченисе. По его словам, бежать на восток страны помешало не только быстрое продвижение гитлеровцев, но и полный переход на сторону Германии 29-го Литовского территориального корпуса, который был включён в состав Красной армии. Его участники, кроме ударов по отступающим советским войскам, также уничтожали беженцев-евреев.В 1943 году Ицхаку удалось бежать из гетто и присоединиться к партизанскому отряду «Чапаев» в белорусских лесах. После этого Арад («Толя») вступил в литовский отряд «Вильнюс», который, в частности, занимался минированием железных дорог по маршрутам Вильнюс — Минск — Ленинград. Сам Арад лично принимал участие в подрыве 13 эшелонов.В 1945 году Арад нелегально покинул СССР и прибыл в Палестину, где принял участие в борьбе за образование Израиля. В ЦАХАЛе служил командиром роты, затем — командиром батальона в танковой бригаде, позднее получил звание бригадного генерала. В 1972 году вышел в отставку. С 1972 по 1993 год был директором мемориального комплекса «Яд ва-Шем». Был членом международной комиссии по расследованию преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве. Автор ряда книг и публикаций по истории Катастрофы европейского еврейства.Всё это - лишь перечисление фактов.В книге доступным языком, без лишних эмоций рассказана история 10 лет одной жизни, по «живым следам», написанная на иврите молодым человеком, поборовшим смерть. Книга писалась в два этапа: первый - в течение трех месяцев проживания в кибуце в Израиле, когда ему было 19 лет, вторая часть – после борьбы за независимость Израиля, когда ему было 22.В 2007 году 81-летнего Арада вызвали в прокуратуру Вильнюса в связи с обвинением в участии в убийствах мирных жителей. По данным литовской прокуратуры, Арад, который в конце войны стал сотрудником НКВД, мог быть повинен в убийствах гражданских лиц и участников литовского сопротивления.Литва обратилась в Израиль с просьбой вручить извещение о подозрениях в возможном участии в убийствах гражданских лиц и участников антисоветского сопротивления в Литве бывшему директору организации по увековечению памяти жертв Холокоста и героев Yad Vashem (Израиль) Араду. Однако министр Израиля отказался выполнить эту просьбу Литвы.Сам Арад отметил: «У евреев в Литве был небольшой выбор: идти к месту казни и быть убитым, или остаться в живых, то есть уйти в леса, податься к партизанам и воевать. Не было другого пути вообще».То же подтверждают и ведущие историки Литвы, такие как профессор Шарунас Лейкис и другие.В июне 2008 года представители еврейской общины Литвы в открытом письме выразили осуждение в связи с преследованием Арада. Протест выразили также председатель совета директоров «Яд ва-Шем» Авнер Шалев и Федерация еврейских общин России и многие другие организации.«И это в Литве, где по сей день за сотрудничество с нацистами официально не осужден ни один человек!»У Литвы хватило мудрости прекратить это дело и отозвать обвинения. Почему-то в Литве на борьбу с фашизмом не смотрят, как на героизм. Возможно, потому, что для литовцев немцы не представляли смертельную опасность (много ли сегодня говорят о Пирчюпяй и других деревнях, сожжённых фашистами вместе с жителями?), наоборот, им казалось, что немцы принесут долгожданную свободу! Евреи же были обречены на тотальное уничтожение и спасти их могла только победа над фашизмом, только победа Советской армии.Прошло время, и на прилавках книжных магазинов Литвы появится книга Ицхака Арада «От долины смерти до горы Сион» на литовском языке! Вступление написал один из ведущих литовских историков, специалист по теме Холокоста – профессор Саулюс Сужедялис, который подчеркивает, что читателю в Литве будет очень непросто положительно воспринимать многие события, описанные Арадом, особенно его участие в советском партизанском отряде. Но, как пишет Саулюс Сужеделис: «Надо постараться его (Арада) доброжелательно понять, сойти с удобной для своей памяти баррикады и широко открытыми глазами взглянуть на другую сторону». Сам же Арад к литовскому изданию написал свое предисловие. В нем он подчеркнул, что «эта книга поможет литовскому читателю, особенно современному понять, что видел и чувствовал молодой еврей, как он реагировал на уничтожение своего народа. Без нацистской оккупации не было бы Холокоста. Но без помощи местного населения, а мне пришлось это видеть, немцы не смогли бы опознать всех евреев и их уничтожить. Еврей не мог выжить без помощи местных. Сотни литовцев рисковали своей жизнью, чтобы спасти еврея. В Яд Вашеме, в Иерусалиме эти люди признаны Праведниками мира. Но были тысячи литовцев, которые участвовали в уничтожении евреев, в грабежах и насилиях в первые дни немецкой оккупации и добровольно служили в местной полиции, в батальонах Литовской полиции, которые активно выполняли приказы об уничтожении евреев».Книга не обвиняет, она призывает к диалогу, призывает услышать и понять друг друга, попытаться разобраться в случившемся и никогда не повторять бесчеловечные ошибки прошлого. Не переписать историю, создавая героев из людей с темным прошлым, а, как говорит Кристоф Дикманн, авторитетный ученый из немецкого института Фрица Бауэра, изучающий историю Холокоста, автор фундаментального труда «Оккупационная политика Германии в Литве, 1941— 1944», «Мы должны осмелиться взглянуть на нашу историю. Смелость и признание ошибок прошлого — это признак силы, а не слабости».И только так мы можем стать по-настоящему свободными и вырастить здоровое молодое поколение, которое будет гордиться своей страной! Люция Иванаускайте , "Обзор" Категории: общество, история, в странах Балтии Ключевые слова: Иерусалим, Яд Вашем, Рональдас Рачинскас, Саулюс Сужедялис, Кристоф Дикманн, Ицхак Арад, Рудницкий География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 181 раз Комментарии