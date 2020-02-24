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Д. Грибаускайте не намерена возвращаться в активную политику
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что не планирует возвращаться в активную политику, а нынешнюю политическую культуру в стране она оценила как ухудшившуюся.
"Я думаю, что в демократическом государстве десять лет точно достаточно (...) В активной политике действительно не хочу и не планирую участвовать в активной политике, но в государственной жизни буду участвовать. Я здесь живу, никуда не уехала (...)", – заявила Д. Грибаускайте в субботу на книжной ярмарке.
Д. Грибаускайте была президентом Литвы два срока полномочий подряд с 2009 по 2019 годы.
В ответ на вопрос о возникшем напряжении в вопросе министра транспорта Ярослава Наркевича, она не взялась более детально комментировать этот вопрос, но отметила, что политическая культура в стране в последнее время снизилась.
"Планка политической культуры снизилась. Как говорят некоторые, "ниже плинтуса", – сказала бывшая глава государства.
Ключевые слова: политика, Заявление, Грибаускайте
География: Литва
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