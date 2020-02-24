Д. Грибаускайте не намерена возвращаться в активную политику 🔊 Воспроизвести



Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что не планирует возвращаться в активную политику, а нынешнюю политическую культуру в стране она оценила как ухудшившуюся.



"Я думаю, что в демократическом государстве десять лет точно достаточно (...) В активной политике действительно не хочу и не планирую участвовать в активной политике, но в государственной жизни буду участвовать. Я здесь живу, никуда не уехала (...)", – заявила Д. Грибаускайте в субботу на книжной ярмарке.



Д. Грибаускайте была президентом Литвы два срока полномочий подряд с 2009 по 2019 годы.



В ответ на вопрос о возникшем напряжении в вопросе министра транспорта Ярослава Наркевича, она не взялась более детально комментировать этот вопрос, но отметила, что политическая культура в стране в последнее время снизилась.



"Планка политической культуры снизилась. Как говорят некоторые, "ниже плинтуса", – сказала бывшая глава государства. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что не планирует возвращаться в активную политику, а нынешнюю политическую культуру в стране она оценила как ухудшившуюся."Я думаю, что в демократическом государстве десять лет точно достаточно (...) В активной политике действительно не хочу и не планирую участвовать в активной политике, но в государственной жизни буду участвовать. Я здесь живу, никуда не уехала (...)", – заявила Д. Грибаускайте в субботу на книжной ярмарке.Д. Грибаускайте была президентом Литвы два срока полномочий подряд с 2009 по 2019 годы.В ответ на вопрос о возникшем напряжении в вопросе министра транспорта Ярослава Наркевича, она не взялась более детально комментировать этот вопрос, но отметила, что политическая культура в стране в последнее время снизилась."Планка политической культуры снизилась. Как говорят некоторые, "ниже плинтуса", – сказала бывшая глава государства. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: политика, Заявление, Грибаускайте География: Литва — статья прочитана 188 раз Комментарии