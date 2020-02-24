Международная политика за 22-23 февраля 🔊 Воспроизвести Jose Luis Gonzalez | Reuters



COVID-19 на Аппенинах, Сандерс — в “российских любимчиках”, гиперкар на старте и Барьерный риф в блеклых тонах



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В Европе начинается паника. Уханьская пневмония добралась на Апеннинского сапожка. Всего за пару дней в Италии было зафиксировано свыше 130 коронавирусных инфекций, более 90 в одной только Ломбардии, 25 — в Венето, но ожидается, что в ближайшие несколько часов данные будут расти.



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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выиграл кокусы демократов в Неваде с большим отрывом от конкурентов. Победитель набрал, по данным New York Times, 54% голосов. У занявшего второе место бывшего вице-президента Джо Байдена — 17,8%.



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До открытия Женевского автосалона ещё полторы недели, а мир автомобилизма уже замер в предвкушении: из Лос-Анджелеса в Женеву прибудет гиперкар, какого ещё свет не видывал. Спортивная двухместная машина с гибридной силовой установкой (бензиновый ДВС + электромотор) мощностью 1 250 лошадиных сил, способная разгоняться до 100 км/час за 1,9 секунды. Подробнее на FITZROY * * *В Европе начинается паника. Уханьская пневмония добралась на Апеннинского сапожка. Всего за пару дней в Италии было зафиксировано свыше 130 коронавирусных инфекций, более 90 в одной только Ломбардии, 25 — в Венето, но ожидается, что в ближайшие несколько часов данные будут расти.* * *Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выиграл кокусы демократов в Неваде с большим отрывом от конкурентов. Победитель набрал, по данным New York Times, 54% голосов. У занявшего второе место бывшего вице-президента Джо Байдена — 17,8%.* * *До открытия Женевского автосалона ещё полторы недели, а мир автомобилизма уже замер в предвкушении: из Лос-Анджелеса в Женеву прибудет гиперкар, какого ещё свет не видывал. Спортивная двухместная машина с гибридной силовой установкой (бензиновый ДВС + электромотор) мощностью 1 250 лошадиных сил, способная разгоняться до 100 км/час за 1,9 секунды. fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 156 раз Комментарии