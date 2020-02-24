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В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Геологи открыли в Индии запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание India Times.
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость драгметалла оценивается приблизительно в 12 триллионов рупий.
По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.
Если эти оценки верны, Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире. Первое место занимают США, где накоплен самый большой золотой запас — 8133,5 тонны. Второе место пока занимает Германия — 3366 тонн.
Работа по поиску запасов золота в Сонбхадре начата Геологической службой Индии почти два десятилетия назад — в 1992 году. О том, что в регионе есть месторождения, объявили еще в 2005-м.
РИА Новости
Ключевые слова: индия, золото, месторождение
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