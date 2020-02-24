Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/LEIGH VOGEL / POOL



Ранее американский лидер отметил, что Москва и Киев за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях, сообщает



Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.



В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях. "Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп перед вылетом в Индию. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.



В конце сентября прошлого года глава государства заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В начале сентября он поздравил Москву и Киев с обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что это станет первым гигантским шагом к миру. Ранее американский лидер отметил, что Москва и Киев за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях, сообщает ТАСС Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях. "Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп перед вылетом в Индию. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.В конце сентября прошлого года глава государства заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В начале сентября он поздравил Москву и Киев с обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что это станет первым гигантским шагом к миру. ТАСС Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, США, Трамп, дружба География: Украина — статья прочитана 99 раз Комментарии