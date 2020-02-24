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Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились
Ранее американский лидер отметил, что Москва и Киев за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях, сообщает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.
В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях. "Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп перед вылетом в Индию. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
В конце сентября прошлого года глава государства заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В начале сентября он поздравил Москву и Киев с обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что это станет первым гигантским шагом к миру.
ТАСС
География: Украина
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