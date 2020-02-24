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В Литве штормовые ветры уничтожили места гнездования аистов
Орнитологи обратились в Министерство окружающей среды за немедленной помощью по восстановлению гнезд. В Литве циклоны и штормовые ветры уничтожили места гнездования аистов, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Литовского орнитологического общества.
В секретариат общества поступает много звонков от местных жителей с тревожными сообщениями о гнездах белых аистов. Штормовые ветры и грозовой фронт повредили не только крыши и провода, но и гнезда птиц на столбах линий электропередачи.
В Министерство окружающей среды будут переданы данные для восстановления поврежденных гнезд. Орнитологи отметили, что если государство не останется равнодушным, аисты смогут вернуться в свои привычные "дома".
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
География: Литва
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