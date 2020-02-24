В Литве штормовые ветры уничтожили места гнездования аистов 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos ornitologu draugija



Орнитологи обратились в Министерство окружающей среды за немедленной помощью по восстановлению гнезд. В Литве циклоны и штормовые ветры уничтожили места гнездования аистов, сообщает



В секретариат общества поступает много звонков от местных жителей с тревожными сообщениями о гнездах белых аистов. Штормовые ветры и грозовой фронт повредили не только крыши и провода, но и гнезда птиц на столбах линий электропередачи.



В Министерство окружающей среды будут переданы данные для восстановления поврежденных гнезд. Орнитологи отметили, что если государство не останется равнодушным, аисты смогут вернуться в свои привычные "дома". Орнитологи обратились в Министерство окружающей среды за немедленной помощью по восстановлению гнезд. В Литве циклоны и штормовые ветры уничтожили места гнездования аистов, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Литовского орнитологического общества.В секретариат общества поступает много звонков от местных жителей с тревожными сообщениями о гнездах белых аистов. Штормовые ветры и грозовой фронт повредили не только крыши и провода, но и гнезда птиц на столбах линий электропередачи.В Министерство окружающей среды будут переданы данные для восстановления поврежденных гнезд. Орнитологи отметили, что если государство не останется равнодушным, аисты смогут вернуться в свои привычные "дома". lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Ветер, погода, аисты, гнезда География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии