Глеб Нагорный: Меня всегда интересовали темы о месте индивидуума в обществе 🔊 Воспроизвести







В 2003 году он переехал из Вильнюса В Москву. И, как признается, ни дня об этом не пожалел. Ему сложно понять людей, которые живут в одном режиме: дом - работа - магазин. Глеб Нагорный - российский драматург, прозаик и публицист по приглашению медиаклуба "Формат А-3" на прошлой неделе вернулся в Вильнюс в качестве гостя и принял участие в публичной встрече на тему "Авторы и герои современной русской драматургии".



"Я никогда не собирался писать. У меня не было и до сих пор нет желания становиться писателем в общепринятом смысле. Это скорее хобби, не более того. В конце концов, кто-то после работы ходит в спортзал, кто-то прожигает время в соцсетях, ну а я иногда пишу. Переворот же в моем сознании произошел после прочтения Генри Миллера. Дело в том, что в школе нас постоянно убаюкивали классикой, а Генри Миллер показал, что можно писать вообще по-другому. А что может быть проще и дешевле писательства? В этом процессе финансовых затрат никаких, коллектив вообще не нужен, писать тоже можно в любое время. Поэтому между своей основной юридической профессией и страстью к прозе с драматургией я, признаться, не вижу особого диссонанса. Я не из тех, кто пишет каждый день. Например, я могу написать пьесу, и потом год вообще ничего не писать – совершенно спокойно. У меня нет писательского дрожания в руках – чтобы обязательно сидеть и писать. Пьеса "Лайф-Лайф" была написана за неделю. "Салон ритуальных услуг" я писал полгода. Причем – то бросал, то возвращался вновь. Пьеса "Русский Хэллоуин" - это продолжение "Салона ритуальных услуг", с теми же героями. Насколько мне известно, в драматургии только Сухово-Кобылин использовал этот прием. Этого очень много в кинематографе, но никто не делал пьес с теми же героями в другой ситуации“, - рассказал Глеб Нагорный. "Я никогда не собирался писать. У меня не было и до сих пор нет желания становиться писателем в общепринятом смысле. Это скорее хобби, не более того. В конце концов, кто-то после работы ходит в спортзал, кто-то прожигает время в соцсетях, ну а я иногда пишу. Переворот же в моем сознании произошел после прочтения Генри Миллера. Дело в том, что в школе нас постоянно убаюкивали классикой, а Генри Миллер показал, что можно писать вообще по-другому. А что может быть проще и дешевле писательства? В этом процессе финансовых затрат никаких, коллектив вообще не нужен, писать тоже можно в любое время. Поэтому между своей основной юридической профессией и страстью к прозе с драматургией я, признаться, не вижу особого диссонанса. Я не из тех, кто пишет каждый день. Например, я могу написать пьесу, и потом год вообще ничего не писать – совершенно спокойно. У меня нет писательского дрожания в руках – чтобы обязательно сидеть и писать. Пьеса "Лайф-Лайф" была написана за неделю. "Салон ритуальных услуг" я писал полгода. Причем – то бросал, то возвращался вновь. Пьеса "Русский Хэллоуин" - это продолжение "Салона ритуальных услуг", с теми же героями. Насколько мне известно, в драматургии только Сухово-Кобылин использовал этот прием. Этого очень много в кинематографе, но никто не делал пьес с теми же героями в другой ситуации“, - рассказал Глеб Нагорный.



По мнению российского драматурга, почти во всех его текстах лейтмотивом являются отношения человека с государством: "Меня вообще всегда интересовали темы о месте индивидуума в обществе, о давлении социума на личность, о микроскопичности и суетности человека. Цель моих работ – вызвать интерес зрителей. Театр и пьесы - это аттракцион, должно быть интересно, зритель не должен скучать. Важно еще не скатываться в пошлятину и грязь. Надо чувствовать границу. Я далеко не веселый автор. За каждым комедийным диалогом я прячу страх людей".







Бывший вильнюсец не считает пьесы вымершим жанром: "Пьесы как были пьесами, так ими и останутся. Но мы совершенно оторваны от современной жизни. В этом смысле драматургическая ситуация очень печальная, при этом драматургия есть и ее много".



В 2019 году Глеб Нагорный одержал сразу две очень серьезных победы - стал дипломантом Международного литературного конкурса на приз Президента Международной гильдии писателей "Ее величество книга!" и победителем Международного творческого конкурса на лучшую пьесу года "Автора - на сцену!" (за роман-перформанс "Русский Хэллоуин"). На конкурс поступило 306 пьес от участников из 17 стран, 10 пьес - победительниц получили финансовую поддержку в размере 500 000 рублей для постановки в российских театрах.







Выпускник юридического факультета Вильнюсского университета Глеб Нагорный сейчас - успешный московский адвокат, член Адвокатской палаты Москвы, Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы и Профессионального союза адвокатов России.



Фото- и видеорепортаж - Владимира Клоповского, "Обзор"



В произведениях Глеба Нагорного всегда есть двойное дно. Под каждой смешной фразой и абсурдной сценой скрывается современный социальный подтекст. Автор убежден, что без этого нет драматургии. Его пьесы написаны в жанрах трагифарса, гротеска и сатиры.По мнению российского драматурга, почти во всех его текстах лейтмотивом являются отношения человека с государством: "Меня вообще всегда интересовали темы о месте индивидуума в обществе, о давлении социума на личность, о микроскопичности и суетности человека. Цель моих работ – вызвать интерес зрителей. Театр и пьесы - это аттракцион, должно быть интересно, зритель не должен скучать. Важно еще не скатываться в пошлятину и грязь. Надо чувствовать границу. Я далеко не веселый автор. За каждым комедийным диалогом я прячу страх людей".Бывший вильнюсец не считает пьесы вымершим жанром: "Пьесы как были пьесами, так ими и останутся. Но мы совершенно оторваны от современной жизни. В этом смысле драматургическая ситуация очень печальная, при этом драматургия есть и ее много".В 2019 году Глеб Нагорный одержал сразу две очень серьезных победы - стал дипломантом Международного литературного конкурса на приз Президента Международной гильдии писателей "Ее величество книга!" и победителем Международного творческого конкурса на лучшую пьесу года "Автора - на сцену!" (за роман-перформанс "Русский Хэллоуин"). На конкурс поступило 306 пьес от участников из 17 стран, 10 пьес - победительниц получили финансовую поддержку в размере 500 000 рублей для постановки в российских театрах.Выпускник юридического факультета Вильнюсского университета Глеб Нагорный сейчас - успешный московский адвокат, член Адвокатской палаты Москвы, Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы и Профессионального союза адвокатов России. Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: медиаклуб, "Формат А-3", Глеб Нагорный, Нагорный География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 98 раз Комментарии