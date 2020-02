The National Interest США : Турция может втянуть Америку в «сценарий третьей мировой войны с Россией» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости,



Столкнувшись с российскими войсками в Сирии, Турция решила не договариваться, а призвать на помощь США. Госдеп встретил Анкару с распростертыми объятиями, а американские военные уже конфликтуют с российскими. National Interest считает, что ситуация может вылиться в третью мировую между США и Россией.



Американские военные действуют в Сирии очень осторожно, а вот Госдепартамент полон решимости вступиться за Турцию и помочь ей в ссоре с Россией.



Россия и Турция идут в направлении кошмарного сценария холодной войны после того, как в ходе боевых действий между двумя этими крупными державами в Сирии погибли два турецких военнослужащих.



Сирийский правитель Башар Асад при поддержке России вводит свои войска в Идлиб, являющийся последним оплотом повстанцев в Сирии. Турции грозит гуманитарный кризис на границе, поскольку двум миллионам сирийцев, бегущим от режима Асада, больше некуда податься, а турецкие войска вошли в Идлиб, чтобы остановить наступление. Теперь Соединенные Штаты размышляют над тем, как реагировать на эту эскалацию напряженности. Россия и Турция идут в направлении кошмарного сценария холодной войны после того, как в ходе боевых действий между двумя этими крупными державами в Сирии погибли два турецких военнослужащих.Сирийский правитель Башар Асад при поддержке России вводит свои войска в Идлиб, являющийся последним оплотом повстанцев в Сирии. Турции грозит гуманитарный кризис на границе, поскольку двум миллионам сирийцев, бегущим от режима Асада, больше некуда податься, а турецкие войска вошли в Идлиб, чтобы остановить наступление. Теперь Соединенные Штаты размышляют над тем, как реагировать на эту эскалацию напряженности.



«Организация Североатлантического договора (НАТО) ни разу не сталкивалась с ситуацией, когда боевые действия такой интенсивности ведутся в непосредственной близости от границ страны-члена», — сказал в четверг на пресс-конференции в Капитолии последний американский посол в Сирии Роберт Форд (Robert Ford).



Перспектива натовской интервенции в Сирии обнажила противоречия между Госдепартаментом и Министерством обороны в вопросе о задачах США в этой стране. Госдепартамент остается самым близким союзником Турции в Вашингтоне после того, как турецкая армия начала использовать зенитно-ракетные комплексы российского производства и атаковала пользующиеся американской поддержкой курдские силы на северо-востоке Сирии.



Однако «военная коалиция во главе с США сосредоточилась на борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред. ИноСМИ) в восточной части Сирии», заявил в среду в интервью «Скай Ньюс» (Sky News) официальный представитель многонациональных оперативных сил, проводящих операцию «Непоколебимая решимость». Полковник Майлс Кэггинс (Myles Caggins) назвал Идлиб «магнитом, притягивающим террористические группировки», и заявил, что они «создают угрозу и опасность для гражданского населения».



«Мы продолжаем призывать силы сторонников режима прекратить наступление и дать возможность провести в этом районе гуманитарную операцию», — отметил он в другом заявлении.



Американские военные и раньше призывали к деэскалации.



«Мы видим, что русские и турки вплотную подошли к расширению и усилению конфликта в регионе. Мы надеемся, что они найдут возможность избежать этого, — сказал в среду пресс-секретарь Министерства обороны Джонатан Хоффман (Jonathan Hoffman). — Сирия нуждается в политическом урегулировании, которое соответствует интересам сирийского народа».



С тех пор как Асад в начале февраля перешел в наступление, Госдепартамент стал активнее поддерживать Турцию и пользующихся ее поддержкой повстанцев в Идлибе. «Мы стоим на стороне нашей союзницы по НАТО Турции… и полностью поддерживаем обоснованные действия Турции по самообороне», — заявил госсекретарь Майк Помпео после того, как войска Асада 2 февраля убили несколько турецких миротворцев в Идлибе.



Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри (James Jeffrey) 11 февраля находился в Турции, когда в Идлибе начались боестолкновения между турецкими войсками и силами сторонников Асада, в результате которых погибли пять турецких военнослужащих.



«Сегодня в Идлибе солдаты нашей союзницы Турции столкнулись с угрозой, — объявил Джеффри на турецком языке. — У нас на поле боя появились мученики».



Спустя два дня Джеффри заявил на турецком телевидении, что «Россия, Иран и Асад сядут за стол переговоров, когда увидят, что никаких военных успехов они больше не добьются, а из-за своих действий лишь вступят в конфликт с нами… с ВВС Израиля или с Турцией».



Кроме того, два бывших руководящих работника из Госдепартамента в четверг на пресс-конференции в Капитолии призвали США поддержать Турцию в ее противостоянии с Россией.



Ваэль Алзаят (Wa'el Alzayat), работавший с Фордом и Джеффри, подчеркнул, что по сравнению со зверствами Асада «любые действия ИГИЛ это ничто».



Он потребовал срочных действий по оказанию «политической и материальной поддержки турецким войскам, которые в настоящее время составляют последний рубеж обороны», и сказал, что НАТО должна немедленно подать России сигнал о недопустимости происходящего на границе Турции и сказать, что «мы будем защищать союзника».



«Я считаю, что правительству США, правительствам стран Организации Североатлантического договора важно встретиться с турецким руководством и обсудить вопрос о создании зоны безопасности для гражданского населения Сирии на сирийской стороне границы с Турцией, — заявил Форд. — Турки могут помочь с созданием зоны безопасности внутри Турции, но поскольку им противостоит Россия, они нуждаются в помощи США».



В интервью «Нешнл Интерест» Форд подчеркнул, что он не призывает к развертыванию американских войск в самой Сирии, и добавил, что если США начнут боевое воздушное патрулирование в Идлибе, это будет означать «сценарий третьей мировой войны».



Американские войска уже находятся в северо-восточной части Сирии рядом с контртеррористическими силами курдов. Согласно сообщениям СМИ, 12 февраля во время столкновений с боевыми формированиями сторонников Асада они убили местного жителя, а в среду едва не вытолкнули с дороги российскую военную машину.



«Цель коалиции — деэскалация и недопущение случайных столкновений с другими силами, действующими в северо-восточной Сирии», — сказал Кэггинс после произошедшего в среду инцидента.



