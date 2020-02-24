Хаменеи заявил о попытке зарубежных СМИ помешать выборам в Иране 🔊 Воспроизвести



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иностранные СМИ пытались повлиять на настроения в обществе перед прошедшими 21 февраля в государстве парламентскими выборами, сообщает



«Эта негативная пропаганда началась несколько месяцев назад и наращивалась с приближением выборов. В течение последних двух дней под предлогом заболевания и вируса их СМИ использовали малейшую возможность для того, чтобы отбить у народа желание участвовать в выборах», — цитирует Хаменеи его пресс-служба.



Ранее сообщалось, что несколько десятков человек были задержаны в Иране за покупку и продажу голосов на парламентских выборах.



В выборах в парламент Ирана приняли участие более 7 тыс. человек, которые боролись за 290 депутатских кресел. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иностранные СМИ пытались повлиять на настроения в обществе перед прошедшими 21 февраля в государстве парламентскими выборами, сообщает RT «Эта негативная пропаганда началась несколько месяцев назад и наращивалась с приближением выборов. В течение последних двух дней под предлогом заболевания и вируса их СМИ использовали малейшую возможность для того, чтобы отбить у народа желание участвовать в выборах», — цитирует Хаменеи его пресс-служба.Ранее сообщалось, что несколько десятков человек были задержаны в Иране за покупку и продажу голосов на парламентских выборах.В выборах в парламент Ирана приняли участие более 7 тыс. человек, которые боролись за 290 депутатских кресел. russian.rt.com Категории: в мире, политика, чп и криминал Ключевые слова: выборы, Иран, вмешательство — статья прочитана 152 раза Комментарии