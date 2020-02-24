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Хаменеи заявил о попытке зарубежных СМИ помешать выборам в Иране
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иностранные СМИ пытались повлиять на настроения в обществе перед прошедшими 21 февраля в государстве парламентскими выборами, сообщает RT.
«Эта негативная пропаганда началась несколько месяцев назад и наращивалась с приближением выборов. В течение последних двух дней под предлогом заболевания и вируса их СМИ использовали малейшую возможность для того, чтобы отбить у народа желание участвовать в выборах», — цитирует Хаменеи его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что несколько десятков человек были задержаны в Иране за покупку и продажу голосов на парламентских выборах.
В выборах в парламент Ирана приняли участие более 7 тыс. человек, которые боролись за 290 депутатских кресел.
russian.rt.com
Категории: в мире, политика, чп и криминал
Ключевые слова: выборы, Иран, вмешательство
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