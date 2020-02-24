Учёные назвали версию проникновения коронавируса на рынок в Ухани 🔊 Воспроизвести



Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась ещё ноябре или в начале декабря 2019 года, после этого инфекция попала на рынок в китайской Ухани, свидетельствуют данные учёных из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.



Об этом информирует



«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределами», — говорится в сообщении.



Согласно мнению учёных, распространение инфекции началось от некого нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке, а в связи с несоблюдением санитарных норм на торговой площадке инфекция начала активно распространяться.



Вместе с тем эксперты утверждают, что существует по меньшей мере три пути распространения вируса, лишь один из которых связан с рынком в Ухани.



Ранее китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные.



Сообщалось, что число заражений новым типом коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае возросло до 76 936, зафиксировано 2442 летальных исхода. Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась ещё ноябре или в начале декабря 2019 года, после этого инфекция попала на рынок в китайской Ухани, свидетельствуют данные учёных из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.Об этом информирует RT со ссылкой на РИА Новости.«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределами», — говорится в сообщении.Согласно мнению учёных, распространение инфекции началось от некого нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке, а в связи с несоблюдением санитарных норм на торговой площадке инфекция начала активно распространяться.Вместе с тем эксперты утверждают, что существует по меньшей мере три пути распространения вируса, лишь один из которых связан с рынком в Ухани.Ранее китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные.Сообщалось, что число заражений новым типом коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае возросло до 76 936, зафиксировано 2442 летальных исхода. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 106 раз Комментарии