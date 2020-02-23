Полиция Италии не нашла следов употребления допинга российскими биатлонистами 🔊 Воспроизвести Отель в Антхольце, где проживает сборная России по биатлону © Артем Кузнецов/ТАСС



По данным посольства России, полицейские изъяли телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича, сообщает



Первичные результаты обыска, проведенного карабинерами (итальянская спецслужба, один из видов вооруженных сил) у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик, свидетельствующих о применении допинга. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Италии, распространенном в субботу. По данным посольства России, полицейские изъяли телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича, сообщает ТАСС Первичные результаты обыска, проведенного карабинерами (итальянская спецслужба, один из видов вооруженных сил) у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик, свидетельствующих о применении допинга. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Италии, распространенном в субботу. "Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста [Александра] Логинова и телефон его личного тренера [Александра] Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования", - говорится в заявлении.



По данным дипломатического представительства, никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. "Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику. В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства РФ в Милане будет находиться с командой вплоть до ее отъезда", - указывается в заявлении.



В ближайшее время протокол обыска будет переведен на русский для рассмотрения и дальнейшего подписания россиянами.



Как пояснили дипломаты, в соответствии с полученным документом, в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов (IBU) поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга, что уголовно преследуется в Италии.



Инцидент на ЧМ



В субботу утром итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России в Антерсельве после обращения Международного союза биатлонистов. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой участник российской эстафетной четверки Евгений Гараничев. Как заявляли ТАСС в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, следственные действия производились по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге.



Позднее на чемпионате мира в Антхольце (немецкое название города в области Трентино-Альто-Адидже, бывший Южный Тироль) состоялась эстафетная гонка, российские биатлонисты - Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов - показали четвертый результат, отстав от лидеров почти на две минуты, выиграли эстафету французы, вторыми стали норвежцы, третьими - немцы. ТАСС Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: биатлон, скандал, допинг, россияне — статья прочитана 187 раз Комментарии