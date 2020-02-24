Загрузка... Ошибка судей не позволила Вайцукевичюте установить лучший результат в мире 🔊 Воспроизвести скриншот / Lietuvos lengvosios atletikos federacija



На проходящем в эти выходные в Клайпеде зимнем чемпионате Литвы по легкой атлетике едва не был показан лучший результат сезона в мире. Он мог быть установлен в беге на 3000 метров у женщин, но неквалифицированная работа судей помешала этому, сообщает



На проходящем в эти выходные в Клайпеде зимнем чемпионате Литвы по легкой атлетике едва не был показан лучший результат сезона в мире. Он мог быть установлен в беге на 3000 метров у женщин, но неквалифицированная работа судей помешала этому, сообщает Sputnik Литва . Самые высокие результаты были показаны в тройном прыжке у женщин (Довиле Килти улетела в лучшей попытке на 13,90 метра), в беге на длинные дистанции у мужчин и в спортивной ходьбе. Досадный курьез приключился в ходьбе на 3000 метров у женщин, где Живиле Вайцукевичюте шла на рекорд, а оказалось, что судьи неправильно посчитали круги и Живиле остановилась на отметке 2800 метров. В итоге ей пришлось со сбитым дыханием дойти оставшиеся 200 метров и даже при этом она все равно показала третье лучшее время в сезоне - 12 минут и 32,65 секунды.



Тренер Вайцукевичюте Викторас Мешкаускас уверен: если бы не эта оплошность судей, но результат его подопечной был около 12 минут 12 секунд. Для сравнения лучшее время мирового сезона на сегодня принадлежит гречанке Антигони Дрисбиоти (12.27,18).



Неплохое время в ходьбе на 5000 метров у мужчин показал Марюс Жукас, преодолевший дистанцию за 19.19,55 – четвертый результат мирового сезона.



В секторе прыжков в высоту у женщин случилась главная неожиданность чемпионата: фаворитка Айрине Пальшите, которая в этом году на соревнованиях в Германии улетала уже на 1,92 метра, в Клайпеде сумела преодолеть только скромные 1,80 метра и заняла второе место. Айрине уступила национальный титул Урте Байкштите – эта 20-летняя спортсменка первенствовала с личным рекордом 1,86 метра.







Наконец, стоит отметить рекорд Литвы в помещениях, установленный на 1500 метров бегуном Симасом Берташюсом – 3.42,25. На следующий день Симас выиграл еще и дистанцию вдвое длиннее с результатом 8.02,50. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: в странах Балтии, спорт Ключевые слова: чемпионат, лёгкая атлетика, рекорд География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии