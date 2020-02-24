Загрузка... Грибаускайте рассказала, в чем состояла цель ее президентства 🔊 Воспроизвести



Бывший литовский президент посетила книжную ярмарку в столице, чтобы представить книги, написанные о ней и пообщаться с читателями, сообщает



Грибаускайте приняла участие в 21-й Международной книжной ярмарке в Вильнюсе, чтобы представить книги, написанные о ней. В частности "Давайте перестанем дрожать. Президент Даля Грибаускайте" Дайвы Ульбинайте и "Президент. Тексты и контексты", содержащую самые запоминающиеся выступления экс-лидера.



Бывший президент напомнила о важных моментах обоих сроков, встречах с лидерами других стран, решениях и целях.



"Одна из целей состояла в том, чтобы мир услышал Литву. И каждый рабочий день был творчеством", - заявила Грибаускайте.



Экс-президент посетил стенд издательства Tyto alba, а также стенды других издательств. Она также поздравила присутствующих известных музыкантов и исполнителей и пожелала победы лидеру группы The Roop Вайдотасу Валюкявичюсу, которые в этом году представят Литву на Евровидении. Бывший литовский президент посетила книжную ярмарку в столице, чтобы представить книги, написанные о ней и пообщаться с читателями, сообщает Sputnik Литва . Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала, в чем состояла цель ее президентства, сообщается на сайте бывшего литовского лидера.Грибаускайте приняла участие в 21-й Международной книжной ярмарке в Вильнюсе, чтобы представить книги, написанные о ней. В частности "Давайте перестанем дрожать. Президент Даля Грибаускайте" Дайвы Ульбинайте и "Президент. Тексты и контексты", содержащую самые запоминающиеся выступления экс-лидера.Бывший президент напомнила о важных моментах обоих сроков, встречах с лидерами других стран, решениях и целях."Одна из целей состояла в том, чтобы мир услышал Литву. И каждый рабочий день был творчеством", - заявила Грибаускайте.Экс-президент посетил стенд издательства Tyto alba, а также стенды других издательств. Она также поздравила присутствующих известных музыкантов и исполнителей и пожелала победы лидеру группы The Roop Вайдотасу Валюкявичюсу, которые в этом году представят Литву на Евровидении. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: образование, общество, политика Ключевые слова: Грибаускайте, книга, советник, биография География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии