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Литва и США: что ждёт впереди?





Отношения между США и европейскими странами сейчас обычно называют сложными; некоторые утверждают, что трансатлантическая дружба вообще дала серьёзную трещину.

Политологи Кястутис Гирнюс, Линас Кояла и рецензент Паулюс Гритенас во время проходившей на этой неделе Вильнюсской книжной ярмарки поделились своими мыслями о политике США и о будущем литовско-американских отношений.

По словам К. Гирнюса, США меняются во многих отношениях. Изменения во внешней политике особенно значительны. Если раньше страна считалась самым крупным игроком в мире, то теперь у нее есть два серьезных конкурента - Китай и Россия.

Он считает, что усиление конкуренции между США и Китаем повлияет на отношения США с Европейским союзом, и Литвой, в частности, и, возможно, Россией.
В США началась президентская кампания. По словам Л. Коялы, на ноябрьских выборах есть два фаворита: Трамп и один из потенциальных кандидатов от демократов, сенатор Берни Сандерс. Политолог напомнил, что последний политик всегда скептически относился к Прибалтике.

«Читая архивы, я случайно натолкнулся на фразу, которую он сказал еще в 1997 году. Он процитировал слова другого человека, но это было его обращение к Конгрессу, где он сказал: «Если мы серьезно рассматриваем вопрос о вступлении стран Балтии в НАТО, мы должны исследовать наши головы», - сказал Л. Кояла.





Почти все президенты США пытались перегрузить отношения с Россией. Это всегда вызывало серьезную обеспокоенность у стран Балтии. Л. Кояла отметил, что Буш, Барак Обама и Трамп хотели улучшить отношения с Россией. Однако никто этого не достиг. Политолог не сомневается, что новый президент США также захочет улучшить отношения.

«Трамп, например, много говорит о России, и мы считаем, что отношение сторонников Республиканской партии к России смягчается», - отметил Л. Кояла.

По его словам, Литва сама должна быть активной в этих отношениях и ездить в Вашингтон, постоянно напоминать о своём существовании и обо всем, что нас связывает: «Тот факт, что США никогда не признавали легитимность советской оккупации, понемногу, конечно, позабудется. Нам понадобятся новые аргументы для усиления нашей важности и значимости как концептуально, так и прагматично».

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Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: политика, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Россия, США, Вильнюсская книжная ярмарка
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добавлена сегодня, 23 февраля, 16:00

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