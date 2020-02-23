Выжившие во время Холокоста сажают лес в память о литовских евреях 🔊 Воспроизвести Ассоциативное фото







Сегодня популярный израильский портал lechaim.ru со ссылкой на jpost.com сообщил о том, что во время недавнего праздника Ту би-Шват (Новый год плодовых деревьев) 250 человек, переживших Холокост, и их близкие родственники, начали посадку нового леса на юге Израиля в рамках серии проектов «Керен Кайемет», израильского еврейского национального фонда (KKL-JNF), по восстановлению лесов, в том числе в пустыне Негев. Этот новый лес посвящен памяти евреев Литвы, которые были убиты во время Холокоста. Посол Литовской Республики в Израиле Лина Антанавичене приняла участие в церемонии открытия, и посадила дерево. Генеральный консул Германии, представители израильского министерства иностранных дел и главы ведущих израильских НПО, оказывающих помощь жертвам Холокоста в Израиле, также присутствовали на церемонии и посадили деревья.



Одним из главных доноров проекта является бизнесмен и меценат Роман Абрамович. Из-за наличия предков – литовских евреев - Абрамович решил финансировать новый лес в память о литовских евреях.



«В наши дни, во время растущей озабоченности по поводу глобального потепления, щедрая поддержка г-на Абрамовича помогает KKL-JNF в выполнении его важной работы – борьбе с опустыниванием, работе по возрождению пустыни Негев и Израиля. Мы гордимся тем, что являемся лидерами в области возрождения лесов и являемся мировым примером экологического прогресса в области водных ресурсов и сельского хозяйства», – сказал председатель всемирного KKL-JNF Даниэль Атар.



В память о литовских евреях, которые были убиты во время Холокоста, KKL-JNF также запустил сайт «Посади дерево, посей воспоминание» в качестве виртуального мемориала. Платформа позволяет людям делиться историями о евреях из Литвы и чтить их память, сажая от своего имени деревья в Израиле. До Второй Мировой войны еврейское население в столице Литвы Вильнюсе превышало 60000 человек. В Вильнюсе было 105 официальных синагог и шесть ежедневных еврейских газет. 141000 из 168000 евреев Литвы были убиты во время Холокоста (в Литве обычно озвучивают другие, более масштабные цифры - Прим. "Обзора"). Посадка дерева ‒ сигнал памяти, но также и сообщение о людях, восстающих из небытия истории. Категории: в мире Ключевые слова: холокост, память, лес, Ту би-Шват, литовские евреи — статья прочитана 174 раза Комментарии