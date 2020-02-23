Производство алкоголя в Латвии упало на 46, 3% 🔊 Воспроизвести







По данным Государственной Службы Доходов (СГД) за прошлый год объёмы произведённого в Латвии алкоголя упали на 46,3%, пишет портал diena.lv.



Всего было произведено 6,889 млн литров абсолютного алкоголя, что на 5,939 млн литров меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Объём ввезённого алкоголя вырос на 3,6%, до 14,643 млн литров. Продажи отечественного алкоголя снизились на 76%, до 7,478 млн литров. На 41%, до 4,869 млн литров вырос экспорт латвийского алкоголя в страны ЕС.



Источник: ИА REGNUM Всего было произведено 6,889 млн литров абсолютного алкоголя, что на 5,939 млн литров меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Объём ввезённого алкоголя вырос на 3,6%, до 14,643 млн литров. Продажи отечественного алкоголя снизились на 76%, до 7,478 млн литров. На 41%, до 4,869 млн литров вырос экспорт латвийского алкоголя в страны ЕС. ИА “Regnum” Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Латвия, алкоголь — статья прочитана 210 раз Комментарии