США затевают опасную игру, отрабатывая ядерный удар по России 🔊 Воспроизвести



Замглавы МИД РФ отметил, что действия Вашингтона "явно демонстрируют готовность идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия", сообщает



Москва осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории РФ. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



"США продолжают отрабатывать в формате командно-штабных и иных учений сценарии ограниченного применения ядерного оружия, в том числе, как недавно стало известно, по целям на территории РФ, - сказал он, комментируя проведение в США учений, предполагающих нанесение ответного удара по России с использованием ядерного оружия. - Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия". Замглавы МИД РФ отметил, что действия Вашингтона "явно демонстрируют готовность идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия", сообщает ТАСС Москва осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории РФ. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков."США продолжают отрабатывать в формате командно-штабных и иных учений сценарии ограниченного применения ядерного оружия, в том числе, как недавно стало известно, по целям на территории РФ, - сказал он, комментируя проведение в США учений, предполагающих нанесение ответного удара по России с использованием ядерного оружия. - Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия". "Вместо того чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные, США затевают крайне опасную игру, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Мы со своей стороны, как это подчеркивалось неоднократно, допускаем применение ядерного оружия только в двух исключительных случаях: когда на Россию совершено нападение с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование российского государства".



Рябков подчеркнул, что никаких других сценариев, которые приписываются РФ американцами с точки зрения возможного применения Россией ядерного оружия не существует. "Разного рода рассуждения, что мы вроде как можем действовать по доктрине "эскалация для деэскалации" - не более чем пустая болтовня, не имеющая под сбой никаких оснований, - сказал он. - Поэтому мы вновь обращаем внимание американских коллег на необходимость расставить точки над i в их собственном военном планировании, переподтвердив для начала известную формулу, которая существует еще с советских времен о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".



"Нежелание США подтвердить эту формулу тоже добавляет нам оснований для вывода о том, что в Вашингтоне продолжают реально заниматься подготовкой сценариев применения ядерного оружия", - резюмировал замглавы МИД РФ.



Ранее представитель Пентагона высокого ранга на брифинге для журналистов сообщил, что Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО.



* * *



Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал проведение США учений, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.



Депутат выразил мнение, что подобные учения никак не отразятся на отношениях между Россией и США.



«Военные НАТО должны отрабатывать те колоссальные деньги, которые заложены в бюджет, потому что эти военные «игры» — это естественный процесс работы НАТО», — отметил Чепа.



Он пояснил, что в настоящее время задача Соединённых Штатов заключается в том, чтобы были увеличены взносы других стран — членов блока.



«Поэтому они, очевидно, показывают, что чем сильнее мы будем, тем мы больше вас защитим. У нас (у России. — RT) оборонительная доктрина. Поэтому это (учения. — RT) направлено на очередное давление на страны НАТО, из которых США «выжимают» очередные деньги для поддержания своего военно-промышленного комплекса», — заключил парламентарий. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, война, США, ядерный удар — статья прочитана 136 раз Комментарии