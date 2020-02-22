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Международная политика за 21 февраля

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Трамп передумал, бюджетный ступор ЕС, загадка Улофа Пальме, коронавирус по-Amazon’ски, марочный Джеймс Бонд

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Самый влиятельный противник Дональда Трампа в медиасфере, газета The New York Times, утверждает, что “Русские опять поддерживают Трампа на выборах”.

Казалось бы, двухгодичное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, стоившее бюджету $30 млн и доказавшее только то, что обвинения сотрудничества Трампа с Кремлём в период подготовки к президентским выборам 2016 года невозможно доказать, должно было поставить точку в разговорах о вмешательстве.
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Убийство бывшего премьер-министра Швеции Улофа Пальме, одна из самых больших загадок ХХ века, вот-вот будет раскрыто, сообщает испанская Vanguardia.

У следствия есть подозреваемый, которому шведская прокуратура практически готова предъявить обвинение, но по необъяснённым причинам откладывает это событие до июня 2020 года.

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Евросоюз никак не может решить вопрос со своим бюджетом на ближайшую семилетку. Первый раунд дебатов, начавшийся в четверг, 20 февраля, продолжался всю ночь — глава Европейского совета Шарль Мишель распустил всех участников только в 6:30 утра пятницы с предложением встретиться вновь через три с половиной часа. Делегаты пообещали и… не пришли. Не выспались. Начало пятничной сессии пришлось откладывать дважды.
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Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 22 февраля, 14:56

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