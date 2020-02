Загрузка... Международная политика за 21 февраля 🔊 Воспроизвести EON Productions



Самый влиятельный противник Дональда Трампа в медиасфере, газета The New York Times, утверждает, что “Русские опять поддерживают Трампа на выборах”.



Казалось бы, двухгодичное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, стоившее бюджету $30 млн и доказавшее только то, что обвинения сотрудничества Трампа с Кремлём в период подготовки к президентским выборам 2016 года невозможно доказать, должно было поставить точку в разговорах о вмешательстве.



Убийство бывшего премьер-министра Швеции Улофа Пальме, одна из самых больших загадок ХХ века, вот-вот будет раскрыто, сообщает испанская Vanguardia.



У следствия есть подозреваемый, которому шведская прокуратура практически готова предъявить обвинение, но по необъяснённым причинам откладывает это событие до июня 2020 года.



Евросоюз никак не может решить вопрос со своим бюджетом на ближайшую семилетку. Первый раунд дебатов, начавшийся в четверг, 20 февраля, продолжался всю ночь — глава Европейского совета Шарль Мишель распустил всех участников только в 6:30 утра пятницы с предложением встретиться вновь через три с половиной часа. Делегаты пообещали и… не пришли. Не выспались. Начало пятничной сессии пришлось откладывать дважды.