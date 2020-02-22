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В Вильнюсе продолжает свою работу «Книжная ярмарка»-2020

В Вильнюсе коронавирус оказался бессилен перед жаждой книжных знаний




Сегодня, когда весь мир опять обратился к пересмотру истории, когда ищут новых врагов и героев, когда вместо черного и белого появляются серые оттенки и все сложнее становится историкам, политикам и ученикам в школах, Книжная ярмарка-2020 , которая проходит с 20 по 23 февраля в Вильнюсе, в выставочном центре LITEXPO, особенно актуальна.

Сотни различных мероприятий на разные темы. На всех мероприятиях, при всем желании, нет никакой возможности побывать. Среди тем, о которых говорят на ярмарке, есть и крайне «неудобные», очень болезненные. Так, например, презентация книги Ицхака Арада «От долины смерти до горы Сион», изданная в литовском переводе, подготовленная и выпущенная по рекомендации международной комиссии по расследованию преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве, подтолкнула к большой дискуссии (Подробнее об этом читайте на нашем сайте уже ближайшее время).
Большой интерес вызвало обсуждение темя «Войны памяти».

Возможностями Книжной ярмарки воспользовались многие учреждения и местные самоуправления, пожелавшие проанонсировать свои мероприятия. Не отстали от них и театры, организаторы фестивалей и концертов, которые так любимы в Литве и за рубежом.

Фоторепортаж с выставки - Арона Соскина, «Обзор»

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: Йонас Мекас, Litexpo, Вильнюсская книжная ярмарка, Ицхак А рад
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 22 февраля, 14:40

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