Когда на душе становится светлее 🔊 Воспроизвести







11 февраля в Шальчининкай, 12 февраля в Вильнюсе и 13 февраля в Пабраде состоялись долгожданные концерты популярных не только в Литве исполнителей Олега Мозарского и Александра Белкина.



Два непохожих и оригинальных артиста вместе на сцене делились своим творчеством, дарили людям свои песни, не раздумывая о том, к какой категории их можно отнести.



Олег Мозарский сочетает в себе образ уверенного автора - создателя эмоционально-пронзительных музыкальных произведений и в то же время предстает перед своим слушателем преданным и пленяющим исполнителем. Его тексты наполнены особым смыслом, сквозь который просвечивает и высокая грусть, которая задевает самые тонкие струны сердца, и огромная сила желания, прорывающая все преграды. Выразительная и неподдельно искренняя манера исполнения и общения с залом покоряет и придает его песням лирической доброты и неиссякаемой энергии. Два непохожих и оригинальных артиста вместе на сцене делились своим творчеством, дарили людям свои песни, не раздумывая о том, к какой категории их можно отнести.Олег Мозарский сочетает в себе образ уверенного автора - создателя эмоционально-пронзительных музыкальных произведений и в то же время предстает перед своим слушателем преданным и пленяющим исполнителем. Его тексты наполнены особым смыслом, сквозь который просвечивает и высокая грусть, которая задевает самые тонкие струны сердца, и огромная сила желания, прорывающая все преграды. Выразительная и неподдельно искренняя манера исполнения и общения с залом покоряет и придает его песням лирической доброты и неиссякаемой энергии.



После такого концерта, как признавались потом зрители, на душе становится светлее, песни Олега и Александра вызывают у публики желание испытать это небесно-необъяснимое чувство еще и еще раз.







Дуэтную песню "Корабли", покорившую не только сердца слушателей, но и хит-парад Русского радио, поклонники встречали аплодисментами стоя, благодаря Олега и Александра за совместное творчество .



Зрители покупали компакт-диски и ждали кумиров после концерта, чтобы взять автограф.



Спасибо всем, кто пришел на этот концерт и имел невероятную возможность увидеть и услышать красивые песни на большой сцене!



Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"



Александр Белкин - профессиональный музыкант, играющий на нескольких инструментах, с огромным эмоциональным и вокальным диапазоном, способен голосом и притягивающей музыкальностью увлечь зрителя в свои мелодии от полутонов минора до блестящего яростного, жизнеутверждающего полета страстной соло-гитары.После такого концерта, как признавались потом зрители, на душе становится светлее, песни Олега и Александра вызывают у публики желание испытать это небесно-необъяснимое чувство еще и еще раз.Дуэтную песню "Корабли", покорившую не только сердца слушателей, но и хит-парад Русского радио, поклонники встречали аплодисментами стоя, благодаря Олега и Александра за совместное творчество .Зрители покупали компакт-диски и ждали кумиров после концерта, чтобы взять автограф.Спасибо всем, кто пришел на этот концерт и имел невероятную возможность увидеть и услышать красивые песни на большой сцене! Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Олег Мозарский, Александр Белкин География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 130 раз Комментарии