Когда на душе становится светлее

11 февраля в Шальчининкай, 12 февраля в Вильнюсе и 13 февраля в Пабраде состоялись долгожданные концерты популярных не только в Литве исполнителей Олега Мозарского и Александра Белкина.
Два непохожих и оригинальных артиста вместе на сцене делились своим творчеством, дарили людям свои песни, не раздумывая о том, к какой категории их можно отнести.
Олег Мозарский сочетает в себе образ уверенного автора - создателя эмоционально-пронзительных музыкальных произведений и в то же время предстает перед своим слушателем преданным и пленяющим исполнителем. Его тексты наполнены особым смыслом, сквозь который просвечивает и высокая грусть, которая задевает самые тонкие струны сердца, и огромная сила желания, прорывающая все преграды. Выразительная и неподдельно искренняя манера исполнения и общения с залом покоряет и придает его песням лирической доброты и неиссякаемой энергии.
Александр Белкин - профессиональный музыкант, играющий на нескольких инструментах, с огромным эмоциональным и вокальным диапазоном, способен голосом и притягивающей музыкальностью увлечь зрителя в свои мелодии от полутонов минора до блестящего яростного, жизнеутверждающего полета страстной соло-гитары.
После такого концерта, как признавались потом зрители, на душе становится светлее, песни Олега и Александра вызывают у публики желание испытать это небесно-необъяснимое чувство еще и еще раз.
Дуэтную песню "Корабли", покорившую не только сердца слушателей, но и хит-парад Русского радио, поклонники встречали аплодисментами стоя, благодаря Олега и Александра за совместное творчество .
Зрители покупали компакт-диски и ждали кумиров после концерта, чтобы взять автограф.
Спасибо всем, кто пришел на этот концерт и имел невероятную возможность увидеть и услышать красивые песни на большой сцене!
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
После такого концерта, как признавались потом зрители, на душе становится светлее, песни Олега и Александра вызывают у публики желание испытать это небесно-необъяснимое чувство еще и еще раз.
Дуэтную песню "Корабли", покорившую не только сердца слушателей, но и хит-парад Русского радио, поклонники встречали аплодисментами стоя, благодаря Олега и Александра за совместное творчество .
Зрители покупали компакт-диски и ждали кумиров после концерта, чтобы взять автограф.
Спасибо всем, кто пришел на этот концерт и имел невероятную возможность увидеть и услышать красивые песни на большой сцене!
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Олег Мозарский, Александр Белкин