Букмекеры и болельщики «Жальгириса» очень рады 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Каунасский «Жальгирис» в очередной раз помог букмекерам неплохо заработать, выиграв матч, в котором явным фаворитом противостояния считался соперник каунасских баскетболистов.



Хотя поединок 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги литовская команда далеко не по всем параметрам может занести в свой архив, но главное – «Жальгирис» продолжает погоню за путёвку в этап плей-офф.



Некоторые, комментируя встречу «Басконии» и «Жальгириса», замечают, что гости играли, мягко говоря, не очень, хорошо, но хозяева умудрились сыграть ещё хуже.



Так, снайперы каунасской команды попали из-за дуги 9 раз при 27 попытках, а баски – 5 из 20.



Удивительно, но «Жальгирис» вчистую выиграл борьбу под щитами: у хозяев – 22 подбора, а у гостей – 38. И это при том, что у «Басконии» под щитами было явное преимущество: рост сенегальского центрового Юсcуфы Фалла – 221 см, испанского Илтмане Диопа – 210, грузин Торнике Шенгелия, ростом, может, и не поражает (207 см), но зато в остальном он самый настоящий мастер. А вот у «Жальгириса» в игре участвовал лишь один центровой – австралиец Джок Ландейл (211 см), да и то сыгравший лишь чуть больше четверти матча. Хотя поединок 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги литовская команда далеко не по всем параметрам может занести в свой архив, но главное – «Жальгирис» продолжает погоню за путёвку в этап плей-офф.Некоторые, комментируя встречу «Басконии» и «Жальгириса», замечают, что гости играли, мягко говоря, не очень, хорошо, но хозяева умудрились сыграть ещё хуже.Так, снайперы каунасской команды попали из-за дуги 9 раз при 27 попытках, а баски – 5 из 20.Удивительно, но «Жальгирис» вчистую выиграл борьбу под щитами: у хозяев – 22 подбора, а у гостей – 38. И это при том, что у «Басконии» под щитами было явное преимущество: рост сенегальского центрового Юсcуфы Фалла – 221 см, испанского Илтмане Диопа – 210, грузин Торнике Шенгелия, ростом, может, и не поражает (207 см), но зато в остальном он самый настоящий мастер. А вот у «Жальгириса» в игре участвовал лишь один центровой – австралиец Джок Ландейл (211 см), да и то сыгравший лишь чуть больше четверти матча.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



25-й тур



«Валенсия» (Испания) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 82:85 (19:18, 19:15, 23:25, 21:27)



«Маккаби»: С.Уилбекин (20 очков).



«Бавария» (Германия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 63:88 (17:19, 8:18, 23:25, 15:26)



«Панатинаикос» (Греция) – «Барселона» (Испания) – 81:92 (23:20, 22:18, 24:29, 12:25)



«Барселона»: Н.Миротич (20 + 9 подборов).







«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Россия) – 81:86 (17:16, 20:20, 16:24, 28:26)



ЦСКА: М.Джеймс (29).



«Баскония» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 60:74 (17:13, 18:17, 10:21, 15:23)



«Жальгирис»: Э.Улановас (15 + 7 подборов), Л.Лекавичюс (13), З.Ледей (11 + 5 подборов).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Химки» (Россия) – 69:78 (16:21, 22:18, 13:20, 18:19)



«Милан»: А.Гудайтис (5 + 6 подборов).



«Фенербахче» (Турция) – «Реал» (Испания) – 65:94 (15:22, 16:25, 20:24, 14:23)



«Фенербахче»: Н.де Коло (21 + 6 передач),



«Реал»: Д.Кэрролл (20).







«Олимпиакос» (Греция) – АСВЕЛ (Франция) – 77:68 (20:21, 23:12, 18:17, 16:18).



«Зенит» (Россия) – «Альба» (Германия) – 81:83 (25:15, 17:23, 22:20, 17:25)



«Альба»: Р.Гедрайтис (14).



Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 22 победы, 2. «Реал» – 19, 3. «Барселона» - 19, 4. ЦСКА – 17, 5. «Маккаби» – 17, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Валенсия» - 12, 8. «Химки» – 11, 9. «Олимпиакос» - 11, 10. «Фенербахче» - 11, 11. «Милан» – 11, 12. «Жальгирис» - 10, 13. «Црвена Звезда» – 10, 14. «Альба» – 9, 15. «Баскония» – 9, 16. АСВЕЛ – 9, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7.



Возможно, опыт игры с «Басконией» поможет «Жальгирису» сыграть более уверенно 28 февраля дома с гостями из Милана. Напомним, что в первом круге «Олимпия» выиграла у «Жальгириса» со счётом 85:81. Значит, нужна победа с преимуществом в 5 и более очков.«Валенсия» (Испания) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 82:85 (19:18, 19:15, 23:25, 21:27)С.Уилбекин (20 очков).«Бавария» (Германия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 63:88 (17:19, 8:18, 23:25, 15:26)«Панатинаикос» (Греция) – «Барселона» (Испания) – 81:92 (23:20, 22:18, 24:29, 12:25)Н.Миротич (20 + 9 подборов).«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Россия) – 81:86 (17:16, 20:20, 16:24, 28:26)М.Джеймс (29).«Баскония» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 60:74 (17:13, 18:17, 10:21, 15:23)Э.Улановас (15 + 7 подборов), Л.Лекавичюс (13), З.Ледей (11 + 5 подборов).«Олимпия Милан» (Италия) – «Химки» (Россия) – 69:78 (16:21, 22:18, 13:20, 18:19)А.Гудайтис (5 + 6 подборов).«Фенербахче» (Турция) – «Реал» (Испания) – 65:94 (15:22, 16:25, 20:24, 14:23)Н.де Коло (21 + 6 передач),Д.Кэрролл (20).«Олимпиакос» (Греция) – АСВЕЛ (Франция) – 77:68 (20:21, 23:12, 18:17, 16:18).«Зенит» (Россия) – «Альба» (Германия) – 81:83 (25:15, 17:23, 22:20, 17:25)Р.Гедрайтис (14).1. «Анадолу Эфес» – 22 победы, 2. «Реал» – 19, 3. «Барселона» - 19, 4. ЦСКА – 17, 5. «Маккаби» – 17, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Валенсия» - 12, 8. «Химки» – 11, 9. «Олимпиакос» - 11, 10. «Фенербахче» - 11, 11. «Милан» – 11, 12. «Жальгирис» - 10, 13. «Црвена Звезда» – 10, 14. «Альба» – 9, 15. «Баскония» – 9, 16. АСВЕЛ – 9, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 217 раз Комментарии