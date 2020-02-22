Загрузка... В СБР сообщили об обысках в номерах биатлонистов Логинова и Гараничева 🔊 Воспроизвести Фото: РИА Новости/Александр Вильф



Обыски проводятся в номерах российских спортсменов Евгения Гараничева, Александра Логинова и их тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в итальянском городе Антхольце, сообщает



«В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно», — пояснил Нуждов.



Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что сотрудники правоохранительных органов приехали около шести утра по местному времени и изъяли из отеля ноутбук и телефон Александра Логинова. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.



Причины обысков в номерах российской сборной в настоящий момент неизвестны.



Чемпионат мира по биатлону проходит в Антхольце с 13 февраля. На соревнованиях Александр Логинов занял первое место в спринте на 10 км и третье место в гонке преследования на 12,5 км. Обыски проводятся в номерах российских спортсменов Евгения Гараничева, Александра Логинова и их тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в итальянском городе Антхольце, сообщает ИЗВЕСТИЯ . Об этом сообщил агентству «РИА Новости» первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в субботу, 22 февраля.«В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно», — пояснил Нуждов.Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что сотрудники правоохранительных органов приехали около шести утра по местному времени и изъяли из отеля ноутбук и телефон Александра Логинова. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.Причины обысков в номерах российской сборной в настоящий момент неизвестны.Чемпионат мира по биатлону проходит в Антхольце с 13 февраля. На соревнованиях Александр Логинов занял первое место в спринте на 10 км и третье место в гонке преследования на 12,5 км. Загрузка... iz.ru Категории: политика, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: биатлон, допинг, обыски, Логинов, СБР — статья прочитана 361 раз Комментарии