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В СБР сообщили об обысках в номерах биатлонистов Логинова и Гараничева
Обыски проводятся в номерах российских спортсменов Евгения Гараничева, Александра Логинова и их тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в итальянском городе Антхольце, сообщает ИЗВЕСТИЯ. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в субботу, 22 февраля.
«В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно», — пояснил Нуждов.
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что сотрудники правоохранительных органов приехали около шести утра по местному времени и изъяли из отеля ноутбук и телефон Александра Логинова. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.
Причины обысков в номерах российской сборной в настоящий момент неизвестны.
Чемпионат мира по биатлону проходит в Антхольце с 13 февраля. На соревнованиях Александр Логинов занял первое место в спринте на 10 км и третье место в гонке преследования на 12,5 км.
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iz.ru
Категории: политика, спорт, в мире, чп и криминал
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