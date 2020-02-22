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ЕС не удалось достичь соглашения по бюджету 2021-2027 годов
Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что переговоры по бюджету ЕС очень сложные из-за нехватки €60-75 млрд после Brexit, сообщает ТАСС.
Двухдневный экстренный саммит Евросоюза по многолетнему бюджету на 2021-2027 годы показал, что в настоящее время невозможно достичь соглашения. Об этом сообщил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе.
"Мы очень усердно работали последние дни, недели для достижения соглашения. К сожалению, мы увидели, что это невозможно, что нам нужно время", - сказал он.
Мишель заявил, что переговоры являются очень сложными из-за образования бюджетной дыры в размере €60-75 млрд после выхода Великобритании из состава ЕС.
Представитель Евросовета Баренд Лейц уточнил, что возобновленный экстренный саммит закончился, не успев начаться.
Открывшийся в четверг экстренный саммит по бюджету был приостановлен спустя пять часов из-за серьезных разногласий между странами - членами ЕС. Изначально предполагалось, что саммит возобновится в 10:00 утра в пятницу по местному времени, однако это случилось около 19:10 по местному времени.
ТАСС
Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации
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