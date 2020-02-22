Минобороны Турции: С-400 будут применены против Сирии и России 🔊 Воспроизвести



В Турции собрались использовать С-400 против Сирии и России, сообщает



Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар неожиданно поднял вопрос развёртывания на территории страны систем ПВО С-400, подчеркнув, что уже весной эти системы будут поставлены на полное боевое дежурство, что не исключает применения их против Сирии и России.



«Министр обороны Турции Хулуси Акар: «С-400, несомненно, будут развернуты». Похоже, что Турция хочет защитить свои войска от российских ВВС и сирийских ВВС с помощью ракетной системы С-400 российского производства», - сообщает ресурс «Syria Civil War Map». В Турции собрались использовать С-400 против Сирии и России, сообщает AVIA Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар неожиданно поднял вопрос развёртывания на территории страны систем ПВО С-400, подчеркнув, что уже весной эти системы будут поставлены на полное боевое дежурство, что не исключает применения их против Сирии и России.«Министр обороны Турции Хулуси Акар: «С-400, несомненно, будут развернуты». Похоже, что Турция хочет защитить свои войска от российских ВВС и сирийских ВВС с помощью ракетной системы С-400 российского производства», - сообщает ресурс «Syria Civil War Map». Turkish Minister of Defence Hulusi Akar: "The S400s will undoubtedly be deployed."



It seems as if Turkey wants to protect its own troops from the Russian Air Force and Syrian Air Force with the Russian-made S-400 missile system.https://t.co/49Hh6egCy8 pic.twitter.com/fvyOCwGtYu — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) February 20, 2020



Ранее специалисты уже сообщали о том, что поставка на вооружение Турции российских С-400 может нести очень серьёзные риски и для российских союзников в регионе, и для самой России, а на фоне обострения военной ситуации в Сирии, Турция действительно может начать применять С-400 для того, чтобы поражать воздушные цели над арабской республикой.



С другой стороны, аналитики обращают внимание на тот факт, что если Анкара действительно решится пойти на подобный шаг, её будут ждать очень жёсткие меры со стороны России.



«Турция может сбивать цели над своей территорией – это совершенно не волнует Россию. Но как только Турция попытается поразить российский самолёт над Сирией, ответ российских военных будет самым жёстким, в том числе речь может идти о применении массированного удара крылатыми ракетами «Калибр» по позиционному району турецких С-400 – без прикрытия других систем ПВО, «Триумф» попросту не сможет поразить все цели», - отмечает эксперт.



Следует уточнить, что несколько часов назад турецкие войска попытались сбить российский бомбардировщик Су-24. Ранее специалисты уже сообщали о том, что поставка на вооружение Турции российских С-400 может нести очень серьёзные риски и для российских союзников в регионе, и для самой России, а на фоне обострения военной ситуации в Сирии, Турция действительно может начать применять С-400 для того, чтобы поражать воздушные цели над арабской республикой.С другой стороны, аналитики обращают внимание на тот факт, что если Анкара действительно решится пойти на подобный шаг, её будут ждать очень жёсткие меры со стороны России.«Турция может сбивать цели над своей территорией – это совершенно не волнует Россию. Но как только Турция попытается поразить российский самолёт над Сирией, ответ российских военных будет самым жёстким, в том числе речь может идти о применении массированного удара крылатыми ракетами «Калибр» по позиционному району турецких С-400 – без прикрытия других систем ПВО, «Триумф» попросту не сможет поразить все цели», - отмечает эксперт.Следует уточнить, что несколько часов назад турецкие войска попытались сбить российский бомбардировщик Су-24. avia.pro Категории: в Европе, чп и криминал, политика Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия, С-400, минобороны, угрозы — статья прочитана 267 раз Комментарии