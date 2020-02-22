Вернувшимся из Китая рекомендуется избегать контактов с другими людьми 🔊 Воспроизвести



Вернувшимся из Китая, который считается очагом нового коронавируса COVID-19, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы рекомендует в течение двух недель избегать контактов с другими людьми.



"Мы рекомендуем людям, которые побывали в Китае, после последнего дня визита избегать социальных контактов. Мы рекомендуем работодателям создать для таких людей условия для работы удалённым образом. Если таких условий нет, все люди могут обратиться в НЦОЗ и мы организуем для них предоставление нетрудоспособности на 14 суток", – сказала на пресс-конференции в пятницу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



Если человек живет не один, то, в соответствии с Законом об управлении заразными заболеваниями, есть возможность предоставить ему временное убежище, это организуют все администрации самоуправлений. Вернувшимся из Китая, который считается очагом нового коронавируса COVID-19, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы рекомендует в течение двух недель избегать контактов с другими людьми."Мы рекомендуем людям, которые побывали в Китае, после последнего дня визита избегать социальных контактов. Мы рекомендуем работодателям создать для таких людей условия для работы удалённым образом. Если таких условий нет, все люди могут обратиться в НЦОЗ и мы организуем для них предоставление нетрудоспособности на 14 суток", – сказала на пресс-конференции в пятницу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.Если человек живет не один, то, в соответствии с Законом об управлении заразными заболеваниями, есть возможность предоставить ему временное убежище, это организуют все администрации самоуправлений. По ее словам, избегание социального контакта – один из наиболее эффективных способов предупреждения инфекционных заболеваний.



"Это показала и пандемия гриппа 2009 года. Люди, которые соблюдали рекомендации специалистов: оставались одни, не общались с другими людьми, – не имели возможности и не передали инфекцию другим", – сказала Р. Лингене.



Возможностью получить временную нетрудоспособность после поездки в Китай, по информации НЦОЗ, уже воспользовался один человек.



Специалисты НЦОЗ проконсультировали в общей сложности 176 посетивших Китай. По словам специалистов, звонки поступают ежедневно.



Сейчас под наблюдением находится 80 человек.



По словам Р. Лингене, информирование и консультирование общества оправдало себя, а на прошлой неделе имели место "своего рода учения".



"Человек, который ездил в Китай, по прибытии в Литве остановился в Алитусе. Почувствовав недомогание, он обратился в Единый центр помощи (ЕЦП), к счастью, диагноз не подтвердился. Критерии этого заболевания полностью соответствовали, мы с тревогой ждали результатов. Но если бы этот человек заболел, то возможности распространения болезни не было бы", – сказала Р. Лингене.



"Наши специалисты его встретили, он был зарегистрирован в аэропорту, ему звонили каждый день, он знал, как себя вести, не ходил к семейному врачу, звонил в ЕЦП", – добавила она.



В пятницу телекоммуникационная компания Telia привезла в Литву тепловизионную камеру германского производства, которую можно использовать для предупреждения распространения коронавируса в стране. Однако вице-министр здравоохранения Альгирдас Шеляльгис говорит, что эта камера не годится для измерения температуры тела у людей.



"Эксперты говорят, что она в большей степени предназначена для охраны территорий, которые невидимы. Она не слишком хорошо приспособлена для измерения температуры каждого отдельного человека, когда имеют место большие потоки людей. Для этого у неё несколько великовата погрешность", – сказал вице-министр.



По словам А. Шешяльгиса, Минздрав будет интересоваться другими тепловизионными камерами и рассмотрит возможность их приобретения.



Как говорит Р. Лингене, тепловизоры для установления больных коронавирусом являются всего-навсего дополнительной превентивной мерой, которая дает "ощущение необоснованной безопасности".



"Очень проблематично применять этот метод из-за длительного инкубационного периода, в отличие от ситуации с гриппом. Человек пройдет тепловизор и будет чувствовать себя в безопасности, хотя на самом деле симптомы болезни у него ещё, возможно, не проявились", – сказала представитель НЦОЗ.



В Китае, по информации Всемирной организации здравоохранения, новым коронавирусом COVID-19 заразилось почти 75 тыс. человек, число умерших достигает 2121. Коронавирус зафиксирован в 26 странах. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия — статья прочитана 165 раз Комментарии