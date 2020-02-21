Литва со всех сторон и без всяких формальностей

Анонсируя её, организаторы ярмарки, подчеркнули: «В этом году мы приглашаем читать Литву и мир: со всех сторон, по всем направлениям, на всех языках и во всех смыслах. Приглашаем открывать и узнавать свою историю, культуру, науку и другие сферы жизни как живой, открытый текст, который вечно пишется, никогда не заканчивается, и который может прочитать каждый из нас, создавая его каждый день снова.Четыре дня в феврале мы вместе будем задавать вопросы и искать ответы, снова с любопытством спрашивать и внимательно слушать. Мы будем радоваться страницам новых книг, знакомствам, встречам, видам, разговорам, музыке, прозе и поэзии.Посетителей ярмарки, как обычно, ожидают их излюбленные пространства и сотни разных мероприятий. Здесь снова встретятся читатели и писатели из Литвы и из-за границы, пространства будут у Библиотек, творческого пространства «Ты можешь создать книгу», Музыкального зала, Литовского национального радио и ТВ, будет действовать дискуссионный клуб, Уголок писателей, Книжный кинозал, пассаж букинистов, художественные выставки, Гостиная литераторов».