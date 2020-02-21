Литва со всех сторон и без всяких формальностей

Вчера, 20 февраля 2020 года, в Вильнюсе открылась Международная книжная ярмарка.
Анонсируя её, организаторы ярмарки, подчеркнули: «В этом году мы приглашаем читать Литву и мир: со всех сторон, по всем направлениям, на всех языках и во всех смыслах. Приглашаем открывать и узнавать свою историю, культуру, науку и другие сферы жизни как живой, открытый текст, который вечно пишется, никогда не заканчивается, и который может прочитать каждый из нас, создавая его каждый день снова.
Четыре дня в феврале мы вместе будем задавать вопросы и искать ответы, снова с любопытством спрашивать и внимательно слушать. Мы будем радоваться страницам новых книг, знакомствам, встречам, видам, разговорам, музыке, прозе и поэзии.
Посетителей ярмарки, как обычно, ожидают их излюбленные пространства и сотни разных мероприятий. Здесь снова встретятся читатели и писатели из Литвы и из-за границы, пространства будут у Библиотек, творческого пространства «Ты можешь создать книгу», Музыкального зала, Литовского национального радио и ТВ, будет действовать дискуссионный клуб, Уголок писателей, Книжный кинозал, пассаж букинистов, художественные выставки, Гостиная литераторов».
Подробнее о программе четырёхдневной ярмарки - www.vilniausknygumuge.lt.
Фото Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
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