«Три + кот» - это история о любви 🔊 Воспроизвести







Особенная и приятная встреча случилась недавно у театралов Клайпеды. Им опять повезло насладиться высокопрофессиональной игрой белорусских актёров Минского Театра-студии киноактера. Дело в том, что в мае прошлого года коллектив привозил спектакль «Брачный договор», который имел у зрителя большой успех. И вот новая встреча - театральный проект «ТриТформаТ» представил искромётную комедию по пьесе Евгения Шестакова «Три плюс Кот».



Кстати, режиссёр-постановщик этого спектакля Денис Паршин, по мнению театральных критиков Беларуси, назван «Открытием года в режиссуре 2018 года».



С радостью зрители узнавали уже знакомых им популярных белорусских актёров Веру Полякову, Алесю Пуховую (бывшая жена) и Артёма Давидовича, игравшего Кота. Думается, что новый член команды заслуженный артист Республики Беларусь Александр Тимошкин (бывший муж) ещё не раз порадует нас своей игрой. Кстати, режиссёр-постановщик этого спектакля Денис Паршин, по мнению театральных критиков Беларуси, назван «Открытием года в режиссуре 2018 года».С радостью зрители узнавали уже знакомых им популярных белорусских актёров Веру Полякову, Алесю Пуховую (бывшая жена) и Артёма Давидовича, игравшего Кота. Думается, что новый член команды заслуженный артист Республики Беларусь Александр Тимошкин (бывший муж) ещё не раз порадует нас своей игрой.











Есть в пьесе интересная линия. Это удивительное животное - говорящий Кот, знающий про людей больше, чем они сами, настолько умный, что уже бросил курить. Он напутствует зрителей словами: «Идите домой и сами творите своё счастье».



В Клайпеде спектакль с многочисленными зрителями посмотрел и посол республики Беларусь в Литве Валерий Барановский. Пьеса была показана и в Латвии – в Вентспилсе, Даугавпилсе, Лиепае.



Красиво прозвучала пьеса и в Йонишкисе – в маленьком литовском городке на границе с Латвией.



А по дороге в Йонишкис труппа посетила святыню и место паломничества Литвы гору Крестов, а потом и частный Музей баскетбола в Йонишкисе.



Городок Йонишкис с красивой литовской природой радушно встречал представителей Беларуси.











Мэр города Виталиюс Гайлюс в честь приезда гостей возле здания самоуправления рядом с флагом города и Литвы вывесил и государственный флаг Беларуси, что впечатлило белорусских гостей. Артисты высказали слова благодарности за тёплую встречу.



Показ спектакля «Три + кот» был благотворительный. Зал и билеты оплатил спонсор UAB «ŠIAURĖS VILKAS».



Очень красивый после реконструкции (с привлечением средств Евросоюза) зал Дома культуры в Йонишкис на 400 мест был полон зрителей. Зрители — работники фирмы «ŠIAURĖS VILKAS», участники трёх самодеятельных театров Дома культуры и жители города.



Поддержать артистов на показ из города Шауляй приехали 165 человек. Организовало приезд объединение общественных организаций города (президент Вида Поцивене), Вера Крутова и белорусская община Шяуляя (председатель Юлия Покало).











С приветственным словом выступил мэр города Йонишкис. Он же от благодарных зрителей вручил цветы артистам и подарок представителю посольства Республики Беларусь, советнику по гуманитарным вопросам Ирине Зубко, организовавшей приезда артистов театра. Шяуляйцы на белорусском языке поблагодарила артистов.



Экскурсию по музею баскетбола в самом городе Йонишкисе провёл директор и организатор музея, фанат баскетбола Ляонас Каралюнас. Он показал очень много интересных экспонатов, в том числе и золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, личные вещи знаменитых баскетболистов и не только из Литвы.











Ляонас надеется пополнить свой музей экспонатом из личных вещей известного баскетболиста из города Гродно — Ивана Едешко, члена знаменитой сборной 1972 года, автора легендарного паса на Олимпийских играх при игре в финале с американской сборной.



А 21 февраля в Международный день родного языка именно актёры из Минска А. Тимошкин и А. Давидович в 13 часов для всей Прибалтики диктовали текст белорусского диктанта из вильнюсской белорусская гимназия имени Франциска Скорины.



Фото Оксаны Юозайтене и Владимира Беглика



Захватывающе и поучительно популярные актёры из Минска рассказали жизненную ситуацию: бывшая жена приходит к бывшему мужу, а там – расцветает новая любовь. И тут бывшая шикарно проявила многоцветье отрицательных качеств отвергнутой женщины. Но добро и человеческое сострадание работают всегда, сработали они и в данном случае… Такая вот история о любви.Есть в пьесе интересная линия. Это удивительное животное - говорящий Кот, знающий про людей больше, чем они сами, настолько умный, что уже бросил курить. Он напутствует зрителей словами: «Идите домой и сами творите своё счастье».В Клайпеде спектакль с многочисленными зрителями посмотрел и посол республики Беларусь в Литве Валерий Барановский. Пьеса была показана и в Латвии – в Вентспилсе, Даугавпилсе, Лиепае.Красиво прозвучала пьеса и в Йонишкисе – в маленьком литовском городке на границе с Латвией.А по дороге в Йонишкис труппа посетила святыню и место паломничества Литвы гору Крестов, а потом и частный Музей баскетбола в Йонишкисе.Городок Йонишкис с красивой литовской природой радушно встречал представителей Беларуси.Мэр города Виталиюс Гайлюс в честь приезда гостей возле здания самоуправления рядом с флагом города и Литвы вывесил и государственный флаг Беларуси, что впечатлило белорусских гостей. Артисты высказали слова благодарности за тёплую встречу.Показ спектакля «Три + кот» был благотворительный. Зал и билеты оплатил спонсор UAB «ŠIAURĖS VILKAS».Очень красивый после реконструкции (с привлечением средств Евросоюза) зал Дома культуры в Йонишкис на 400 мест был полон зрителей. Зрители — работники фирмы «ŠIAURĖS VILKAS», участники трёх самодеятельных театров Дома культуры и жители города.Поддержать артистов на показ из города Шауляй приехали 165 человек. Организовало приезд объединение общественных организаций города (президент Вида Поцивене), Вера Крутова и белорусская община Шяуляя (председатель Юлия Покало).С приветственным словом выступил мэр города Йонишкис. Он же от благодарных зрителей вручил цветы артистам и подарок представителю посольства Республики Беларусь, советнику по гуманитарным вопросам Ирине Зубко, организовавшей приезда артистов театра. Шяуляйцы на белорусском языке поблагодарила артистов.Экскурсию по музею баскетбола в самом городе Йонишкисе провёл директор и организатор музея, фанат баскетбола Ляонас Каралюнас. Он показал очень много интересных экспонатов, в том числе и золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, личные вещи знаменитых баскетболистов и не только из Литвы.Ляонас надеется пополнить свой музей экспонатом из личных вещей известного баскетболиста из города Гродно — Ивана Едешко, члена знаменитой сборной 1972 года, автора легендарного паса на Олимпийских играх при игре в финале с американской сборной.А 21 февраля в Международный день родного языка именно актёры из Минска А. Тимошкин и А. Давидович в 13 часов для всей Прибалтики диктовали текст белорусского диктанта из вильнюсской белорусская гимназия имени Франциска Скорины. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Йонишкис, Валерий Барановский, «Три + кот», Минский Театр-студия киноактера, Денис Паршин, «Три плюс Кот» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 135 раз Комментарии