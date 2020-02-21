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Путь к Победе





20 февраля 2020 года в Посольстве России в Литве состоялся прием по случаю Дня защитника Отечества, сообщается на сайте российского внешнеполитического представительства в Вильнюсе.

В рамках мероприятия, на котором присутствовали представители дипкорпуса, литовских ведомств, общественных, ветеранских организаций и СМИ, Посол России в Литве Александр Удальцов вручил 37 ветеранам войны, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда учрежденную Президентом Российской Федерации В.В.Путиным юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В своих выступлениях глава дипмиссии и помощник военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Олег Давлетзянов тепло поблагодарили ветеранов за их ратный подвиг, пожелали им здоровья и долгих лет жизни.
Гости Посольства имели возможность ознакомиться также с фотовыставкой «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященной 75-летию освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацизма. Многие фотоматериалы касаются. к слову, непосредственно истории Литвы в период Великой Отечественной войны.

Подробнее об этом мероприятии, а также о возложении цветов на Антакальнисском воинском мемориале, которое состоится 23 февраля, читайте в ближайшем номере "Обзора".

Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: день защитника отечества, медаль, посольство России в Литве, ветеран, Александр Удальцов
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 21 февраля, 12:40

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