Путь к Победе 🔊 Воспроизвести







20 февраля 2020 года в Посольстве России в Литве состоялся прием по случаю Дня защитника Отечества, сообщается на сайте российского внешнеполитического представительства в Вильнюсе.



В рамках мероприятия, на котором присутствовали представители дипкорпуса, литовских ведомств, общественных, ветеранских организаций и СМИ, Посол России в Литве Александр Удальцов вручил 37 ветеранам войны, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда учрежденную Президентом Российской Федерации В.В.Путиным юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



В своих выступлениях глава дипмиссии и помощник военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Олег Давлетзянов тепло поблагодарили ветеранов за их ратный подвиг, пожелали им здоровья и долгих лет жизни. В рамках мероприятия, на котором присутствовали представители дипкорпуса, литовских ведомств, общественных, ветеранских организаций и СМИ, Посол России в Литве Александр Удальцов вручил 37 ветеранам войны, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда учрежденную Президентом Российской Федерации В.В.Путиным юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».В своих выступлениях глава дипмиссии и помощник военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Олег Давлетзянов тепло поблагодарили ветеранов за их ратный подвиг, пожелали им здоровья и долгих лет жизни.



Подробнее об этом мероприятии, а также о возложении цветов на Антакальнисском воинском мемориале, которое состоится 23 февраля, читайте в ближайшем номере "Обзора".



Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"



Гости Посольства имели возможность ознакомиться также с фотовыставкой «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященной 75-летию освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацизма. Многие фотоматериалы касаются. к слову, непосредственно истории Литвы в период Великой Отечественной войны.Подробнее об этом мероприятии, а также о возложении цветов на Антакальнисском воинском мемориале, которое состоится 23 февраля, читайте в ближайшем номере "Обзора". Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: день защитника отечества, медаль, посольство России в Литве, ветеран, Александр Удальцов География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 145 раз Комментарии