Лукашенко заявил о неожиданном предложении Путина по поставкам нефти 🔊 Воспроизвести



Президент России Владимир Путин предложил Белоруссии механизм компенсации выпадающих из-за налогового маневра в ТЭК РФ в 2020 году из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику, сообщил



"Президент России позвонил (в пятницу - ред.). … Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым. Президент России Владимир Путин предложил Белоруссии механизм компенсации выпадающих из-за налогового маневра в ТЭК РФ в 2020 году из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику, сообщил РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко."Президент России позвонил (в пятницу - ред.). … Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым. По словам Лукашенко, российский президент "предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины (при экспорте нефтепродуктов – ред.) в 2020 году потеряем к уровню прошлого года".



"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины - она все время снижается (из-за реализации в РФ налогового маневра - ред.) - получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии (нефтяным – ред.) компаниям". То есть, по нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года", - сказал он. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Беларусь, нефть, Путин, транзит, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 264 раза Комментарии