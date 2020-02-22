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Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/



Согласованный годовой показатель инфляции в Литве в январе был выше, чем средний показатель в странах Евросоюза, сообщил Евростат.

В январе инфляция в Литве составила 3%, в Латвии – 2,2%, в Эстонии – 1,6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы ЕС.

В целом в ЕС цены за год выросли на 1,7%, а только в зоне евро – на 1,4%.

Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех странах Евросоюза.

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В конце прошлого года в Литве было 17,3 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников – на 7,7% или на 1, 2 тыс. рабочих мест больше, чем в конце 2018 года.

За квартал – в конце декабря, по сравнению с концом сентября 2019 года, – их количество сократилось на 5,4% или на 1 тысячу, сообщил Департамент статистики.
За квартал наиболее значительно – 0,5 тыс. – сократилось количество свободных мест в торговле. В строительном секторе их было на 0,2 тыс. меньше, в компаниях гостиничного сектора и общественного питания, а также в обслуживании – на 0,1 тыс. меньше (в каждой из упомянутых сфер).

За квартал немного выросло количество свободных рабочих мест в транспортных компаниях и информационном секторе – их было на 0,1 тыс. больше (в каждом из секторов), чем в третьем квартале 2019 года.

Больше всего свободных мест за квартал было в промышленности – 4,4 тыс. (25,5% всех свободных рабочих мест), в госсекторе и обороне, в обязательном социальном страховании – 2,5 тыс. (14,2%), в торговле – 2 тыс. (11,5%.).

В конце 2019 года уровень свободных рабочих мест в стране составлял 1,3%, что на 0,1 проц. пункта меньше, чем в третьем квартале 2019 года. За год доля свободных рабочих мест в стране не изменилась.

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В Клайпеду идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже девятое судно с СПГ от концерна Equinor в начавшемся в октябре прошлого года газовом году.

"Планируется, что газовоз Arctic Voyager придет в Клайпедский порт 25 февраля. Будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.

В декабре в Клайпеду пришло и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.

С октября в Клайпеду пришло и 20 небольших грузов СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод компании "Новатэк". Все они доставили грузы в объеме до 10 тыс. кубометров.

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Вильнюсская компания эстонского капитала Conresta построит за 23 млн евро бизнес-центр в литовской столице, а совокупные инвестиции в проект составят 30 млн евро.

Компания сообщила, что подписала договор подряда с девелоперской компанией Galio Group (ранее M.M.M. projekta), которую косвенно контролирует бизнесмен Нериюс Нумавичюс.

Строительство бизнес-центра Freedom 36 на проспекте Лайсвес планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

Рынку предложат 14 тыс. кв. метров офисных помещений. На крыше здания будут установлены солнечные батареи, а в подземной автомобильной стоянке будет оборудовано 370 мест.

В этом году Galio Group сообщила, что в течение семи лет планирует инвестировать 375 млн евро. В данный момент компания занимается развитием проектов в столице: Wave, S7, Revingis и проектом Baltija в Клайпеде, а также несколькими проектами многоквартирных домов.

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Фонд крупнейшего в странах Балтии управляющего фондами частного капитала BaltCap просит разрешения на непрямое приобретение центра реабилитации и длительного ухода латвийского капитала Gemma, а также компании аренды недвижимости Gemma NT.

Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) сообщила, что на прошлой неделе получила просьбу фонда BaltCap Growth Fund разрешить приобретение 65% акций нового предприятия Care Investments – ему будет принадлежать 100% акций центра Gemma и предприятия Gemma NT.

По данным Реестрового центра, выручка Gemma в 2018 году возросла на 11,6% до 3 млн евро. Предприятие понесло 70,8 тыс. евро убытков, а в 2017 году получило 8 тыс. евро прибыли. Выручка Gemma NT в позапрошлом году возросла на 24,3% до 447 тыс. евро, чистая прибыль увеличилась в 4 раза до 182,9 тыс. евро.

Акции обеих компаний принадлежат латвийской компании VBLV.
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инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена вчера, 21 февраля, 16:30

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