Если ЕС не выделит финансирование, осложнятся поездки россиян через Литву – глава МИД Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупредил, что, если Евросоюз не выделит финансирование на реализацию схемы калининградского транзита, то могут осложниться поездки граждан РФ через Литву.



При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами с основной части Российской Федерации в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, а сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы в поезде.



Литва стремится к тому, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы было выделено на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Совета руководителей Европы Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.



"Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще – возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области", – отметил Л. Линкявичюс в комментарии, присланном BNS. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупредил, что, если Евросоюз не выделит финансирование на реализацию схемы калининградского транзита, то могут осложниться поездки граждан РФ через Литву.При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами с основной части Российской Федерации в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, а сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы в поезде.Литва стремится к тому, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы было выделено на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Совета руководителей Европы Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро."Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще – возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области", – отметил Л. Линкявичюс в комментарии, присланном BNS. Переговоры по новому бюджету ЕС начались в четверг вечером.



Накануне президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что будет требовать надлежащего финансирования для калининградской программы, однако заверил, что Литва будет поступать ответственно.



В ответ на вопрос BNS, будет ли Литва рассматривать остановку транзита на какой-то период, если не получит необходимых средств, президент ответил: "Давайте не будем считать Литву ненадежным партнером с бравурой, мы действительно являемся ответственными членами ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако одновременно мы выдвигаем и свои требования, которые связаны с финансированием определенных функций. Литва не такая богатая страны, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС". BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, транзит, Переговоры, Линас Линкявичюс, дотации География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии