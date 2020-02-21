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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В помещениях Vlantana Norge проведены обыски, арестованы банковские счета, тягачи СМИ
Норвежская полиция, выясняющая ситуацию со скандалом об эксплуатации работников находящейся в управлении литовцев фирмой Vlantana Norge в Норвегии, провела обыски, арестовала счета компании и конфисковала принадлежащие ей грузовики, сообщил портал новостей 15min.lt, ссылаясь на норвежские СМИ.
Лицензия Vlantana Norge на перевозку грузов в Норвегии была остановлена в начале этой недели. Это первый случай отзыва лицензии транспортной компании Норвежской дорожной администрацией в связи с возможной эксплуатацией работников.
Через акционеров Vlantana Norge связана с одной из крупнейших литовских транспортных компаний Vlantana. По официальным данным, у Vlantana Norge 161 сотрудник.
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: арест, Норвегия, полиция, Vlantana Norge
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