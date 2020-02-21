В помещениях Vlantana Norge проведены обыски, арестованы банковские счета, тягачи СМИ 🔊 Воспроизвести vz.lt



Норвежская полиция, выясняющая ситуацию со скандалом об эксплуатации работников находящейся в управлении литовцев фирмой Vlantana Norge в Норвегии, провела обыски, арестовала счета компании и конфисковала принадлежащие ей грузовики, сообщил портал новостей 15min.lt, ссылаясь на норвежские СМИ.



Лицензия Vlantana Norge на перевозку грузов в Норвегии была остановлена в начале этой недели. Это первый случай отзыва лицензии транспортной компании Норвежской дорожной администрацией в связи с возможной эксплуатацией работников.



Через акционеров Vlantana Norge связана с одной из крупнейших литовских транспортных компаний Vlantana. По официальным данным, у Vlantana Norge 161 сотрудник. Норвежская полиция, выясняющая ситуацию со скандалом об эксплуатации работников находящейся в управлении литовцев фирмой Vlantana Norge в Норвегии, провела обыски, арестовала счета компании и конфисковала принадлежащие ей грузовики, сообщил портал новостей 15min.lt, ссылаясь на норвежские СМИ.Лицензия Vlantana Norge на перевозку грузов в Норвегии была остановлена в начале этой недели. Это первый случай отзыва лицензии транспортной компании Норвежской дорожной администрацией в связи с возможной эксплуатацией работников.Через акционеров Vlantana Norge связана с одной из крупнейших литовских транспортных компаний Vlantana. По официальным данным, у Vlantana Norge 161 сотрудник. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: арест, Норвегия, полиция, Vlantana Norge — статья прочитана 205 раз Комментарии