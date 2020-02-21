Главная >> Новости >> экономика, чп и криминал, в Европе >> В помещениях Vlantana Norge проведены обыски, арестованы банковские счета, тягачи (СМИ)

В помещениях Vlantana Norge проведены обыски, арестованы банковские счета, тягачи СМИ

vz.lt


Норвежская полиция, выясняющая ситуацию со скандалом об эксплуатации работников находящейся в управлении литовцев фирмой Vlantana Norge в Норвегии, провела обыски, арестовала счета компании и конфисковала принадлежащие ей грузовики, сообщил портал новостей 15min.lt, ссылаясь на норвежские СМИ.

Лицензия Vlantana Norge на перевозку грузов в Норвегии была остановлена в начале этой недели. Это первый случай отзыва лицензии транспортной компании Норвежской дорожной администрацией в связи с возможной эксплуатацией работников.

Через акционеров Vlantana Norge связана с одной из крупнейших литовских транспортных компаний Vlantana. По официальным данным, у Vlantana Norge 161 сотрудник.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: арест, Норвегия, полиция, Vlantana Norge
статья прочитана 205 раз
добавлена сегодня, 21 февраля, 09:04

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка